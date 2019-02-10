Ученые назвали первые признаки онкологии, которые игнорируют мужчины

Британские медики заявили, что мужчины часто игнорируют первые симптомы появления рака, принимая их за проявления других заболеваний, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Express.
Издание привело шесть признаков после которых мужчинам рекомендуется обратиться к онкологу.
Одним из них признаков поражения раковыми клетками мочевого пузыря или кишечника является кровь в выделениях. Обычно мужчины списывают это на первые признаки проявления геморроя или простатита, а также на венерические заболевания. Сюда же медики отнесли болезненное мочеиспускание.
Выделение из сосков и различные высыпания в области груди могут свидетельствовать о начале процесса образования злокачественной опухоли. Мужчины реже подвержены раку груди, чем женщины, но подобные случаи с представителями сильного пола случаются.
Отхаркивание крови при сильном кашле говорит о том, что рак поразил легкие. Списывать это на грипп или ОРВИ точно не стоит.
Резкая потеря веса без видимых причин также должна заставить мужчину задуматься о посещении врача в онкологическом центре.
Последним симптомом возможного возникновения онкологии может стать изменение формы одного из яичек. Опухоли тестикул происходят не очень часто и в большинстве случаев бывают доброкачественными, но лучше перестраховаться.
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