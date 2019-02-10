В Новороссийские в торговом центре "Красная площадь" охранники избили двух девочек-близняшек, одна из них, со слов матери, получила травму, сообщает НТВ. В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как двое мужчин в костюмах вверх по лестнице тащат в свою комнату лежащую на ступенях девочку.
Отмечается, что инцидент произошел еще 31 января, однако широкую огласку он получил накануне. Две 15-летние близняшки находились в фуд-корте торгового центра. Охранники попросили девочек уйти, поскольку те ничего не заказывали. Возникла перебранка, во время которой охранники применили силу к подросткам.
Как рассказала местной "Комсомольской правде" мама детей Анна Заярнюк, в результате ее дочке поставили диагноз "Закрытый перелом поясничного позвонка", а также "Посттравматический сколиоз поясничного отдела позвоночника, выраженный болевой и миотонический синдром".
"И охранники еще утверждают, что моя дочь сыграла на камеру — специально повалилась на пол во время съемки. Получается, мой ребенок нанес себе травму специально для того, чтобы их подставить?! Моя дочь сейчас с трудом передвигается и не может сидеть без боли. Ее освободили от занятий в школе и прописали курс лечения. Когда Юля поправится, сказать пока трудно", — рассказала мать девочек.
Детский омбудсмен Краснодарского края Татьяна Ковалева подчеркнула, что "в основе инцидента все-таки было поведение подростков". По ее словам, охранники должны были вызывать полицию и действовать по закону.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что сейчас по факту случившегося проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также добавили, что обследование пострадавшей проводилось в частном порядке, а не через учреждения судмедэкспертизы, пишет "Российская газета".
Начальник частной охранной фирмы, которая обслуживает ТЦ, утверждает, что близняшки уже давно известны своим вызывающим поведением. По его словам, в середине января они участвовали в массовой драке на территории торгового центра и были задержаны полицией. А во время инцидента 31 января вели себя буйно, ругались матом и всячески провоцировали охранников.
Про девочек также известно, что они являются членами военно-патриотического казачьего общества.
Комментарии
Если ума не хватает - тогда идут в охранники...