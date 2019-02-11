Готовится законопроект о малой нестационарной розничной торговле, сообщил "Российской газете" замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
По его словам, необходимость возрождения торговых палаток, ларьков и павильонов уже назрела.
"Производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов, – заявил чиновник. – Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах".
Евтухов выразил уверенность, что принимаемая мера поможет не только производителям, но и безработным гражданам. Развитие нестационарной и мобильной торговли может создать до 240 тысяч рабочих мест.
Особенно нуждаются в возможности прямого распространения автопроизводители, считает замминистра. По его словам, после принятия соответствующего закона в РФ появится не менее 50 тысяч автолавок.
Также он отметил запрос на такое же распространение мясной продукции. Вместо того чтобы переоборудовать квартиры на первых этажах и подвалы, производители смогут без нарушения законодательства вести уличную торговлю посредством автолавок, фуд-траков и фирменных павильонов.
Виктор Евтухов выразил надежду, что соответствующий законопроект примут уже в этом году.
Комментарии
у нас в два раза меньше торговых площадей
У нас во многих ТЦ пустые площади. Когда откроют ларьки в ТЦ пустых площадей убавится или аренда упадет?
В некоторые ТЦ днем заходил, там АУ можно кричать, одни продавцы ходят. А часть ларьков закрыта. А еще есть пустые площади вообще без ларьков
автолавка нужна для поездки по дальним деревням , по пригороду, а в городе торговать с автолавки-просто даже неэстетично, особенно осенью или ранней весной, когда сама автолавка убрызгана грязью, и колёса по уши в грязи....если это будут павильончики, которых были много раньше на рынках, такие светленькие, на колёсиках-они были симпатичные, но они были стационарные и электричество к их холодильникам нужно было тянуть
опять палатки? ну фу жэ