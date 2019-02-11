Понедельник, 11 Февраль, 10:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли учителей штрафовать за агрессию по отношению к ученику?

Спецпроекты

$ 66,06
€ 74,9
237728
Обь
-18см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аномальные морозы в Алтайском крае-2019 Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

Торговые палатки и ларьки могут вернуть на улицы российских городов

, ИА "Амител"
Возвращение уличной торговли может создать 250 тысяч рабочих мест
Готовится законопроект о малой нестационарной розничной торговле / Фото: pixabay.com

Готовится законопроект о малой нестационарной розничной торговле / Фото: pixabay.com

Готовится законопроект о малой нестационарной розничной торговле, сообщил "Российской газете" замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

По его словам, необходимость возрождения торговых палаток, ларьков и павильонов уже назрела.

"Производителей, которые хотят представить свои продукты на полках торговых сетей, гораздо больше, чем самих сетей и их магазинов, – заявил чиновник. – Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах".

Евтухов выразил уверенность, что принимаемая мера поможет не только производителям, но и безработным гражданам. Развитие нестационарной и мобильной торговли может создать до 240 тысяч рабочих мест.

Особенно нуждаются в возможности прямого распространения автопроизводители, считает замминистра. По его словам, после принятия соответствующего закона в РФ появится не менее 50 тысяч автолавок.

Также он отметил запрос на такое же распространение мясной продукции. Вместо того чтобы переоборудовать квартиры на первых этажах и подвалы, производители смогут без нарушения законодательства вести уличную торговлю посредством автолавок, фуд-траков и фирменных павильонов.

Виктор Евтухов выразил надежду, что соответствующий законопроект примут уже в этом году.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

11.02.2019 09:39
гость

у нас в два раза меньше торговых площадей

У нас во многих ТЦ пустые площади. Когда откроют ларьки в ТЦ пустых площадей убавится или аренда упадет?

0  0
11.02.2019 09:40
гость

В некоторые ТЦ днем заходил, там АУ можно кричать, одни продавцы ходят. А часть ларьков закрыта. А еще есть пустые площади вообще без ларьков

0  0
11.02.2019 09:55
Зануда

автолавка нужна для поездки по дальним деревням , по пригороду, а в городе торговать с автолавки-просто даже неэстетично, особенно осенью или ранней весной, когда сама автолавка убрызгана грязью, и колёса по уши в грязи....если это будут павильончики, которых были много раньше на рынках, такие светленькие, на колёсиках-они были симпатичные, но они были стационарные и электричество к их холодильникам нужно было тянуть

0  0
11.02.2019 10:01
- гость -

опять палатки? ну фу жэ

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
10:31
Алтайский депутат предложил превратить "Изумрудный" в народный парк 0
10:22
Фото лысого Дональда Трампа насмешило пользователей соцсетей 0
10:15
Ученые: в Алтайском крае нет угрозы исчезновения ленточных боров 5
10:12
Одной секунды не хватило: "АлтайБаскет" проиграл девятый раз подряд 0
10:05
Свыше 600 волков застрелили за вознаграждение в Горном Алтае 0
10:02
Возврат земельного налога за 3 года – теперь законно 0
09:48
Ночное ДТП в наукограде: автомобиль слетел с дороги в Бийске 0
09:32
Сила впечатления: как внешний вид человека влияет на его успех 1
09:22
Торговые палатки и ларьки могут вернуть на улицы российских городов 4
09:14
Тело мужчины обнаружили в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом 0
09:01
Долг за электроэнергию придется покрывать своим имуществом 4
08:53
Автокран и легковушка столкнулись на скользком перекрестке Барнаула 3
08:41
Как в Лаврентьев день лечили зрение 0
08:34
Наводнение в -40°C: в Горном Алтае речная вода подтопила дома 1
08:23
В Барнауле открылось новое уютное место с невероятно вкусной атмосферой 7
08:12
Маленькая страна: интересные факты о Ватикане 1
08:01
Топ изданий о любви: какую книгу выбрать для своей половинки 0
08:00
Возвращаем счастье: эксперт о новейших технологиях коррекции зрения 0
07:50
Блондинка Джен: лучшие фотографии Дженнифер Энистон 1
07:34
Ошибка ценой в миллионы: чем грозит покупка жилья без правовой экспертизы 1
07:19
Двухуровневую квартиру с зоной барбекю продают в Барнауле за 17,5 млн руб. 1
07:03
Экс-губернатор, экс-посол Суриков получил госнаграды от Путина и Лукашенко 1
06:48
Железная воля: истории барнаульцев, которые взяли себя в руки и похудели 3
06:32
Я у мамы инженер: безумные решения бытовых проблем 13
06:17
Мороз без аномалий: нормальная зима вернулась в Алтайский край 0
06:01
Общими усилиями вытащить край: интервью с экс-губернатором Александром Суриковым 11
00:09
Испанец убил и два года хранил в холодильнике девушку, удочеренную из России 2
23:18
Охранники ТЦ в Новороссийске сломали позвонок 15-летней девочке за хамство 22
22:50
Ученые назвали первые признаки онкологии, которые игнорируют мужчины 0
21:58
Рогозин назвал освоение Луны главной целью 8
20:48
Пострадавший на горке уральский школьник скончался в больнице 1
19:21
Жена сенатора Савельева, думающего о бюджете России, широко отметила свой юбилей 11
19:06
Картины Гитлера выставили на аукционе, но никто не захотел их купить 0
18:44
От -31 до -10: погода в Алтайском крае на 11 февраля 0
18:14
Команда Алтайского края победила на первом Кубке России по зимнему плаванию 0
17:41
Российским саночникам не включили гимн после победы на чемпионате Европы 2
17:01
"Русские Витязи" показали новую фигуру высшего пилотажа 1
16:37
Несколько десятков человек устроили драку с полицией у здания украинского МВД 0
16:21
Чемпионат по вращению спиннеров среди заключенных прошел в колонии Омска 2
15:31
Автомобиль на Алтае слетел в кювет из-за автобуса, который сильно дымил 3
15:04
Лукашенко пообещал выдать пулеметы белорусским биатлонисткам 1
14:35
Захарова рассказала, какие стихи ей тайно пишет Никита Михалков 2
14:02
Скворцову высмеяли в Сети за слова о "самой подготовленной" в мире России 38
13:40
Подробности "похищения" ребенка в Барнауле: мать обвинила незнакомца из-за мести 14
13:01
Режим ЧС введен на Новой Земле: десятки белых медведей гоняются за россиянами 6
12:24
Девочку сбили в Барнауле на переходе, по которому она шла вместе с отцом 35
12:01
Новосибирец спасся из горевшего дома, но не успел помочь четверым детям и жене 1
11:38
Епископа "новой церкви" Украины не пустили в монастырь на Афоне 3
11:01
Торговый центр "Океан" горит в Сахалинской области 0
10:49
Алтайское МЧС рассказало историю спасения 96-летней старушки из пожара 0
10:15
Накрашенный Бекхэм появился на обложке модного журнала 4
09:43
Жители Казахстана сбежались с ведрами к перевернувшемуся на трассе спиртовозу 4
09:28
Двум жителям Алтая грозит до пяти лет за кражу колбасы и газировки 4
08:51
"Роскосмос" потратит 4,6 млрд рублей на шесть запусков кораблей к МКС 0
08:30
Порошенко: Украине не нужен "флиртующий и хихикающий с Путиным" президент 1
07:45
Вундердевочка: лучшие фото обаятельной Хлои Грейс Морец 14
07:24
Как в Ефремов день задабривали домового 1
07:03
Усадьбу с мраморным камином и дизайн-оформлением продают в Барнауле за 17 млн 3
06:44
Есть ограничения? Какая компенсация за свет положена семье с ребенком-инвалидом 2
06:23
Звезды, которые кардинально изменились после похудения 1
06:01
Дальше будет легче: аномальные 40-градусные морозы покинули Алтайский край 0
23:03
Россияне сегодня могут поздравить Татьяну Голикову с днем рождения 8
22:24
Новую версию смерти Децла озвучил продюсер "Ласкового мая" 1
21:29
Мужчина в Барнауле пытался похитить ребенка, отказавшегося идти с ним за деньги 0
20:17
Бийский дед стал героем игры для смартфонов "Елочка без соли – наряди елочку" 0
19:41
Путин назначил уроженца Алтая руководителем Центра "Э" МВД России 2
19:02
Сотрудников магазина обязали портить черствый хлеб, чтобы не достался малоимущим 39
18:44
От -33 до -7: погода в Алтайском крае на 10 февраля 0
18:01
Барнаулец с герпесом на губах украл пакет с едой и выбросил его во время погони 5
17:39
Азербайджанский бизнесмен умер в барнаульской тюрьме за 10 дней до освобождения 4
17:18
Депутат Госдумы припомнил случай в Барнауле, когда "разносил" законопроект 2
16:49
Путина хотят пригласить в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны 1
16:28
Би-би-си опубликовала баннер, где Курильские острова изображены как часть Японии 0
15:51
Олени и лоси в США из-за смертельной болезни превращаются в зомби 2
15:25
Шведы заявили о создании "самолета-кошмара" для российских истребителей 4
14:41
Российские космонавты отправятся на Луну в 2031 году 10
14:04
Адмирал ВМС США призвал "нанести удар первым" по России и Китаю 6
13:46
Первый частный космодром в России может появиться в одном из двух регионов 4
13:17
Депутат попросил СК расследовать смерть Пушкина 3
12:41
Путин подарил Грефу на день рождения орден "За заслуги перед Отечеством" 16
12:29
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае 1
11:45
Васильева: половина российских учителей пройдет переподготовку 7
11:29
Захарова рассказала о своем детстве, пути к успеху и женской силе 8
10:52
Самая обаятельная и привлекательная: "Мисс Офис – 2019" выберут в Барнауле 0
10:32
"Нашли способ выживать": США заявили о неэффективности санкций против России 5
10:15
ПФР рассказал о способах увеличения пенсии по старости 1
09:51
Свежее рыбное филе стало социально значимым товаром 0
09:32
Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе 0
08:56
США ответили России на предложение уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД 0
08:33
Житель Ульяновска выбросил из окна 19 кошек и котят 5
08:06
Я за интернационал: цитаты из великого фильма "Чапаев" 2
07:50
Как в Златоустьев огонь избавлялись от зубной боли 0
07:34
Вредно ли отбеливать зубы и чистить их электрощеткой: советы стоматолога-боксера 5
07:27
Храм на родине Калашникова может стать одним из красивейших в России 3
07:19
Рецепты от Sofi: Чудесный йогуртовый торт ко Дню влюбленных 1
07:03
50 тысяч в месяц: в Барнауле сдают в аренду дом с ангаром в березовой роще 0
06:48
Небесные спутницы: фото восхитительных стюардесс 12
06:32
Кто платит за подсветку-иллюминацию домов в Барнауле 2
06:17
Фильмы ужасов отдыхают: учебные манекены стоматологов 3
06:01
Алтай опустился "на дно" аномального холода и возвращается к нормальной зиме 0
05:40
Взбунтовавшиеся заключенные подрались и устроили пожар в Самаре 0
04:10
Пиво или вино: ученые проверили, от чего меньшее похмелье 3
03:39
Эксперты назвали самые опасные для здоровья смартфоны 0
02:07
Беспорядки в Харькове: радикалы забросали яйцами генконсульство РФ 0
01:33
Ушел из жизни английский актер Альберт Финни 0
00:41
Рыбы шокировали ученых, пройдя "зеркальный тест" 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.