Как только отступили крепкие морозы и солнце стало светить ярче, многие жители Алтайского края задумались о том, что совсем скоро сезон отпусков. Февраль — подходящее время для того, чтобы изучить предложения туроператоров. Елена Чупина, президент Алтайской региональной ассоциации туризма, рассказала Amic.ru о популярных направлениях отечественного и зарубежного туризма, о плюсах и минусах покупки "горящих туров", а также о том, сколько можно сэкономить, покупая путевку заранее.

- Планировать летний отпуск в последний месяц зимы — это нормально? Еще возможно сэкономить, или нужно было покупать тур еще раньше?

- До конца марта еще сохраняются цены раннего бронирования, поэтому планировать отпуск не поздно, самое время. Предсказать, какими будут цены в сезон, невозможно. Практика предыдущих лет показывает, что они отличаются от цен раннего бронирования примерно на 20%.

- Стоит ли ждать "горящие" туры или на них лучше не рассчитывать?

- Это традиционный вопрос, который турагентам задают каждый год. Но предсказать это невозможно, потому что каждый год происходит по-разному. Когда срабатывает раннее бронирование, цены на летние предложения в сезон значительно выше, чем были зимой. Но бывает и такое, что цены раннего бронирования значительно превышали стоимость "горящих" туров, которые предлагали в сезон.

Могу предположить, что в этом году не будет много "горящих" предложений, потому что сократилось число перевозок по тому же турецкому направлению. Также с сибирского рынка исчезли многие направления. Например, в этом году самолеты не летят на греческий курорт Халкидики. Турецкие рейсы поставлены с большим "коридором". Раньше было много предложений: туры на неделю, на три дня. В этом году с нашего барнаульского аэропорта полетят на более продолжительный срок, что говорит о том, что уменьшается количество рейсов. Поэтому сложно сказать, будут "горящие" туры или нет. Мы всегда объясняем, что "горящие" туры — это выбор не из того, что ты хочешь, а из того, что осталось.

Если хочется за границу

- Какие зарубежные направления доступны барнаульцам летом 2019 года и какие из них наиболее популярны?

Из Барнаула не такой большой выбор. Летом 2019 года у нас будет Вьетнам и наша любимая Турция. Таиланд могут снять, потому что есть другие более востребованные сезонные направления. Середина лета в Нячанге — высокий сезон. Люди могут безболезненно лететь во Вьетнам и наслаждаться отдыхом.

С вылетом из Новосибирска туристам предлагают Грецию (Ираклион), Таиланд, Турцию. Есть предпосылки, что будет Тунис, но эта страна не очень востребована среди сибиряков. Из европейских направлений остается Чехия, на основе чешских рейсов можно делать массу комбинированных туров и маршрутов по странам Европы. До мая можно улететь в Арабские Эмираты, потом там становится очень жарко и это направление тоже закрывается до осени. На эмиратских рейсах можно осуществлять транзит в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Речь идет о каких-то более эксклюзивных вариантах отдыха.

Не стоит забывать о том, что из Новосибирска можно улететь в Китай (о. Хайнань). Так как направление считается зимним, летом у них хорошие цены. Для тех, кто полетит транзитом через Москву, открыт весь мир. Это более дорогие предложения, но люди, которые на них ориентируются, понимают, за что они платят.

- Почему так мало туристов выбирает Тунис?

- Ситуация неоднозначная: вылеты в Тунис уже неоднократно заявляли, но в прошлом году рейсы сняли, вероятно, из-за малой нагрузки. На спросе могла сказаться геополитическая обстановка. Это страна северной Африки, в прошлом году обстановка в Египте была недостаточно стабильная. Я думаю, это тоже влияет на принятие решения. Также люди ориентируются на цены и уровень сервиса. У Туниса есть свои плюсы и свои минусы. Один из главных минусов — достаточно старый номерной фонд. Сибиряки же хотят за свои деньги получить максимально комфортное проживание. Конечно есть любители этого направления, но их не так много, как на вылетах из Москвы.

- Назовите самый бюджетный зарубежный тур на лето 2019 года и самый дорогой?

- Если говорить об отдыхе в роскошных турецких отелях или об эксклюзивных турах на Мальдивы, невозможно назвать их конечную цену, это может быть несколько миллионов рублей. Из самых недорогих предложений на сегодняшний день по раннему бронированию доступны туры в бюджетные отели Турции стоимостью порядка 25-28 тысяч рублей на человека при двухместном размещении на 10 дней.

Где отдохнуть в России?

- Какие направления для отдыха в России доступны барнаульцам летом 2019 года?

Пакетные туры по России предлагают только с вылетом из Новосибирска. Это Сочи, Крым и весь Краснодарский край. Также в небольшом количестве были доступны субсидированные билеты в Крым, но стоит напомнить, что ими может воспользоваться узкий круг лиц (граждане России в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы — прим. ред.). Сейчас субсидированных билетов почти не осталось, есть только на какие-то конкретные даты.

Среди российских направлений также доступны и популярны здравницы (например, Кавказские минеральные воды), экскурсионные туры по европейской части России; сборные туры в Санкт-Петербург (для школьников и взрослых).

- Отдых в России дороже или дешевле отдыха за границей?

- Если мы говорим об экскурсионных турах на 5-7 дней, то это 25-28 тысяч рублей на человека при двухместном размещении. Также нужно учитывать расходы на транспортную доставку железной дорогой или самолетом. Если говорим о курортах Крыма, здесь разброс цен очень большой: в мае это одна цена, в июле это цена в три раза выше. Июль, август и начало сентября — это высокий сезон с самыми дорогими ценами на отдых. Тем, кто хочет сэкономить, нужно отправляться в Крым в первой декаде июня и во второй половине сентября. В мае Черное море еще прохладное, а в начале октября здесь уже бывает довольно холодно.

- Кого больше: тех, кто проводит отпуск в России или тех, кто летит за границу?

- Несколько лет назад был бум продаж по Краснодарскому краю и по Крыму. Он пришелся на период, когда Крым только стал нашим,и многие поехали туда на "волне" юношеских светлых воспоминаний. Но буквально через год там поднялись цены, уменьшилась субсидированная перевозка, и спрос снизился.

Сейчас спрос на отдых в России и за рубежом уравнялся. Когда появились предложения по турецкому направлению, все, кто любил Турцию, вернулись на это направление. Основной бич наших курортов — слабый сервис в отелях и на перевозках. Знаем точно, что в прошлом году, когда открылся Крымский мост, в регион поехало очень много диких туристов. Крым был наводнен машинами со всех регионов, но это не те люди, которые поехали, воспользовавшись услугами турагента. Это люди, которые решили самостоятельно путешествовать, испытать на себе дорогу.

- Активность алтайских туристов изменилась в 2019 году?

- Рейсы летят практически заполненными, что говорит о том, что нагрузка не уменьшилась. Был спад продаж перед Новым годом, мы связываем его с "отложенным эффектом" "Жемчужной реки". Люди, которые купили путевки у этого туроператора, не смогли улететь на отдых в Китай и выбрать другие направления, так как уже вложили деньги. Сейчас все стабилизировалось, я думаю, что в летний сезон мы войдем нормально.