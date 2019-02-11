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Около 250 человек в Рубцовске приняли участие в митинге за сохранение АО "Рубцовский хлебокомбинат" и других предприятий города, находящихся в сложной экономической ситуации. Организатором акции, которой не помешал даже мороз, стала депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина.

Перед собравшимися выступили председатель профкома хлебокомбината Галина Сизых, глава города Дмитрий Фельдман, депутат горсовета Надежда Дрюпина, адвокат Владимир Кузнецов, руководитель фракции КПРФ в горсовете Владимир Белкин.

По результатам митинга, была принята резолюция, адресованная правительству Алтайского края и администрации Рубцовска с призывом не допустить закрытия таких предприятий, как АО "Рубцовский хлебокомбинат", ОАО "Рубцовский мясокомбинат", МУП "ПАТП", МУП "Рубцовский водоканал" как социальных стратегических предприятий.

Кроме того, организаторы обратились к торговым сетям "Мария-Ра" и "Магнит" с просьбой учитывать предпочтения и потребность населения в местной продукции и понимать ответственность перед работниками монопредприятий, находящимся под угрозой сокращения.

Ранее в ходе онлайн-форума на сайте правительства края, заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков заверил, что власти предпринимают попытки наладить работу двух старейших предприятий города — АО "Рубцовский мясокомбинат" и АО "Рубцовский Хлебокомбинат".

По словам чиновника, ситуация на обоих предприятиях действительно не простая.

Предприятия имеют большие мощности, которые в современных условиях в силу различных объективных причин используются не полностью. Исходя из этого, руководство АО "Рубцовский мясокомбинат" вынуждено увольнять некоторых сотрудников.



Что касается хлебокомбината, то по имеющейся информации у Александра Кондыкова на сегодняшний день ни один человек с предприятия не уволен, цеха работают, сырье закупается в соответствии с потребностью.