Стали известны тезисы готовящегося выступления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, сообщает RT со ссылкой на Reuters.
Речь включает в себя поддержку требования президента США Дональда Трампа к участникам НАТО увеличить расходы на оборону.
Аргументируется это необходимостью наказания за "российскую провокацию".
"Россия должна поплатиться за подобные действия", — заявит Уильямсон.
При этом не уточняется, какие именно действия РФ воспринимаются подобным образом.
В то же время Гэвин Уильямсон намерен заявить о решимости Великобритании усилить свое глобальное присутствие и использовать жесткую силу.
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