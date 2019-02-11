Согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", ипотечные ставки в России в 2019 году должны снизиться до 8,9%, сообщает "Ъ" со ссылкой на сайт правительства.

Рассчитанный на шесть лет нацпроект отталкивается от базовой ипотечной ставки в 10,6%, которую предполагается снижать на протяжении нескольких лет.

Так, если в 2019 году средняя ставка должна достигнуть 8,9%, то в 2024-м – 7,9%. При этом объем ипотечных кредитов, по оценке авторов проекта, вырастет вдвое – до 2,26 млн сделок.

Отметим, что на реализацию четырех проектов, входящих в "Жилье и городскую среду", направят в общей сложности около триллиона рублей.

Напомним, многие эксперты, наоборот, прогнозируют рост процентов по ипотеке до 10%. Для сравнения, в ноябре 2018 года ставка составляла 9,52%.