Инновационная разметка появится на Чуйском тракте в Республике Алтай, сообщили в Упрдор "Алтай".

Вопросы безопасности движения на главной трассе региона обсудили в Горно-Алтайске дорожники и специалисты республиканской Госавтоинспекции.

В текущем году в республике планируют протестировать два вида разметки – профильную, или шумовую, и разметку желтого цвета.

Шумовую разметку нанесут по оси дороги там, где запрещен выезд на встречную полосу, а установить барьерное ограждение нет возможности. В первую очередь это касается участков, где сложный горный рельеф. Новый элемент дорожной инфраструктуры обеспечит вибрационное воздействие на водителя и мотивирует совершать обгоны только в разрешенных местах.

Желтую разметку в регионе также опробуют впервые. Участки для ее нанесения дорожники и сотрудники ГИБДД определят совместно по результатам выездного мониторинга.