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Заново родился: в клинике "РЖД-Медицина" г. Барнаула помогают избавиться от боли

, ИА "Амител"
Врачи клиники умеют успокоить боль, с которой даже сильнейшие обезболивающие не всегда способны справиться

Боль убивает радость, не дает спать, мешает жить. Сильнейшие обезболивающие не всегда способны с ней справиться. И тогда человек остается один на один с болью. А это может довести до самого страшного.

Чтобы помочь барнаульцам, столкнувшимся с болевым синдромом и облегчить их состояние, в клинике "РЖД-Медицина" города Барнаула открыли "кабинет боли". Сюда можно прийти на консультацию, если понадобится, то пройти обследование и самое главное – получить помощь в избавлении от боли.

Подобные "Центры боли" впервые появились за рубежом – в США, Европе. Там уже давно даже в самых тяжелых ситуациях стараются облегчить болевой синдром пациентов. В Центральной России тоже появляются подобные учреждения. В частности центры боли работают в Чите, Челябинске и Архангельске. В этом году такой появился и в Барнауле. Зачем он был создан, и как здесь могут помочь человеку, страдающему от боли, нам рассказала заместитель главного врача "РЖД-Медицина" г. Барнаула, куратор проекта "Кабинет боли" Екатерина Клыжина.


Заместитель главного врача "РЖД-Медицина" г. Барнаула Екатерина Клыжина / Фото: Екатерина Смолихина

Екатерина Клыжина: Мы давно работаем с подобного рода пациентами и решили, что для нашего города эта проблема тоже является очень актуальной. Раньше мы могли оказать помощь только тем пациентам, которые проходили лечение в нашем стационаре. А создав "кабинет боли" мы сможем помочь и амбулаторным больным.

В первую очередь "кабинет боли" в клинике "РЖД-Медицина" г. Барнаула  готов оказывать помощь людям с заболеваниями позвоночника и крупных суставов. Ведь именно эта категория больных составляют большую часть пациентов врачей-неврологов. Патология суставов у лиц старше 40 лет встречается в 50% случаев, а после 70 лет – у 90% населения. И самая большая проблема, когда человек не получает должного лечения, и боль переходит в хроническую стадию. Тогда бороться с ней становится сложно. Наша больница имеет большой опыт в лечении таких пациентов. И мы понимаем, что можем помочь этим людям.

Корреспондент: Екатерина Алексеевна, расскажите, как будет проходить прием пациентов в "кабинете боли"?

Е.К.: Сначала пациента консультирует врач первичного звена. В нашем случае это врач-нейрохирург. Доктор проводит осмотр, оценивает имеющиеся у пациента результаты исследований. При необходимости к обследованию привлекают других врачей, или назначают дообследование, которое можно пройти в нашей больнице. Когда картина ясна, врач составляет тактику лечения и расписывает ее пациенту. Дальше человек получает необходимое лечение.


"Кабинет боли" в клинике "РЖД-Медицина" города Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина

Корр.: Но как ваши врачи могут человеку облегчить боль?

Е.К.: У нас есть возможность провести специальные процедуры под УЗИ-навигацией. Это изюминка нашего центра: мы вводим необходимый препарат непосредственно в зону патологического очага. И у этого метода очень много плюсов. Во-первых, он позволяет снизить дозировки препаратов, которые пациенты получают изначально, а в некоторых случаях – вообще уйти от системного приема противоболевых лекарств, которые, кстати, имеют много побочных эффектов и разрушительно действуют на желудок. Во-вторых, за счет такого локального введения препарата, лекарства, которые принимает пациент, дают более продолжительный эффект.

Преимущество этого метода особенно заметно для тех пациентов, которым показана нейрохирургическая операция, но провести ее невозможно по ряду противопоказаний. А люди мучаются от боли. Мы можем облегчить им жизнь.

После проведения манипуляций человек может находиться какое-то время у нас в больнице под наблюдением врача, чтобы тот мог оценить его состояние и реакцию организма на введение лекарственного препарата.

Кроме того, преимущество нашей клиники в разноплановом подходе к пациентам: если есть показания, мы можем предложить пациенту и госпитализацию в неврологическое отделение, либо даже оперативное лечение. Все эти возможности есть в нашей клинике.

Корр.: То есть, получается, пришел человек в "кабинет боли" с больной спиной, а выйдет со здоровой?

Е.К.: Нет, так говорить некорректно. Во-первых, мы не "лечим боль". Мы пытаемся найти ее причину и локализацию и воздействовать именно на этот очаг. Во-вторых, мы не волшебники и не надо думать, что здесь вам поставят волшебный укол и боль исчезнет. Пациенту, у которого длительное время болевой синдром, да еще страдающему от серьезного заболевания, не всегда можно убрать боль на 100%. Хотя в некоторых случаях такое и происходит. Но мы можем заставить боль утихнуть на 30 или на 50 процентов – и это тоже хороший результат, который значительно повысит качество жизни человека. А чтобы отслеживать этот процесс, мы используем шкалы оценки боли.

Клиника "РЖД-Медицина" города Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина

Корр.: С какой болью люди могут к вам обратиться?

Е.К.: Пока нашим основным контингентом являются пациенты с заболеваниями позвоночника. Также мы можем оказать помощь пациентам с заболеваниями крупных суставов. Для этого у нас есть необходимые диагностические возможности. Пациентам с проблемами в суставах мы тоже можем провести манипуляции, которые позволят облегчить болевой синдром и на какой-то период улучшат качество жизни пациента.

Но пока мы не рассматриваем категорию пациентов с онкологией, так как это требует иных подходов и возможностей.

Корр.: А головная боль? Ведь тех, кто страдает от головной боли, тоже очень много.

Е.К.: Это наше перспективное направление. "Кабинет боли" только начал работать и пока мы присматриваемся к тому, с какими проблемами к нам обращаются пациенты.

Клиника "РЖД-Медицина" города Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина

Корр.: Расскажите, как долго длится обследование и как скоро человек получит желанное облегчение от боли?

Е.К.: Все зависит от состояния пациента. Если у человека острый болевой синдром, то блокаду ему проведут в день приема. Если речь идет о хроническом состоянии, то все будет зависеть от плана лечения, который составит врач. Еще раз хочу подчеркнуть, что тактика лечения будет зависеть от того, насколько хорошо обследован пациент. То есть если у вас грыжа позвоночника, а последнее обследование вы проходили два года назад, то сами понимаете, что его нужно будет пройти заново, потому что за это время многое могло измениться. И к этому надо быть готовым.

Корр.: К чему еще надо быть готовым пациентам, которые решат прийти к вам?

Е.К.: Мы можем направить пациента к психиатру. Не пугайтесь. Дело в том, что хронические длительные болевые синдромы приводят к патологическим изменениям, связанным с нарушением психической функции. И препараты, которые используются для купирования этих ситуаций, назначает психиатр в рамках комплексной терапии.

Корр.: Как попасть на прием к врачу в "кабинет боли"?

Е.К.: В настоящее время "кабинет боли" работает два раза в неделю. Нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы 38-00-00 и просто сообщить, что вы хотите попасть к врачу в "кабинет боли". Сотрудник постарается выяснить подробности вашего состояния и запишет на удобное время.

"РЖД-Медицина", г. Барнаул
НУЗ Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул ОАО "РЖД"
г. Барнаул,ул. Молодёжная, 20
Телефон: +7 (3852) 38-00-00

 

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом

 

На правах рекламы
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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