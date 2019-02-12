Почти пять тысяч школ и детских садов в общей сложности закрыли на карантин в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Эпидемические пороги, по последним данным, превышены в 48 регионах РФ.

При этом чаще всего инфекцией заражаются дети дошкольного (от 3 до 6 лет) и школьного (от 7 до 14 лет) возраста.

В связи с этим за неделю на карантин закрыли 3839 школ и 1078 детских дошкольных учреждений.

Чтобы сильно не отстать от программы, школьники обучаются дистанционно.

Напомним, в Алтайском крае с 28 января по 3 февраля зарегистрировали 32 306 случаев заболеваний ОРВИ. Из-за этого пришлось полностью приостановить учебный процесс в 33 школах и 64 дошкольных учреждениях.