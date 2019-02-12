Чистый отток капитала из России в январе 2019 года достиг 10,4 млрд долларов, сообщает RT со ссылкой на информацию ЦБ.

Примечательно, что это в полтора раза больше, чем годом ранее. Так, в первом месяце 2017-го он оценивался в 7,1 млрд долларов.

Напомним, в 2018 году чистый отток капитала из РФ достиг $67,5 млрд, что превышает показатели 2017-го в 2,7 раза.

Такую тенденцию Центробанк объясняет тем, что финансовые организации стремятся рассчитаться с долгами за рубежом, одновременно наращивая иностранные активы.

Также акцентируется внимание на том, что этому способствовал рост доходов от экспорта товаров и услуг. Валютные поступления оставались на счетах компаний, в то время как ЦБ отказался от покупки валюты, чтобы укрепить рубль.