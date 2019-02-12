Чистый отток капитала из России в январе 2019 года достиг 10,4 млрд долларов, сообщает RT со ссылкой на информацию ЦБ.
Примечательно, что это в полтора раза больше, чем годом ранее. Так, в первом месяце 2017-го он оценивался в 7,1 млрд долларов.
Напомним, в 2018 году чистый отток капитала из РФ достиг $67,5 млрд, что превышает показатели 2017-го в 2,7 раза.
Такую тенденцию Центробанк объясняет тем, что финансовые организации стремятся рассчитаться с долгами за рубежом, одновременно наращивая иностранные активы.
Также акцентируется внимание на том, что этому способствовал рост доходов от экспорта товаров и услуг. Валютные поступления оставались на счетах компаний, в то время как ЦБ отказался от покупки валюты, чтобы укрепить рубль.
Комментарии
Это обещанные инвестиции в российский бизнес, никто не говорил что это будет внутри страны
рассчитаться с долгами за рубежом, одновременно наращивая иностранные активы.
Вовкины друганы Россию продают и бизнес за бугром для деток покупают
Оффшоризованным у нас оказывается не только средний и крупный частный бизнес. Оффшорами также активно пользуются компании, имеющие государственный статус – госкорпорации, акционерные общества с преобладающей долей государства. Президент Путин в послании Федеральному собранию признал, что госкомпании 90% сделок совершают в иностранной юрисдикции.
По сведениям председателя Комитета по промышленности Государственной Думы предыдущего созыва Сергея Себко, в оффшорных юрисдикциях зарегистрировано 295 системообразующих российских предприятий, относящихся к добыче полезных ископаемых, энергетике, инфраструктуре... Эти данные согласуются с выборочными оценками, произведенными журналом «Эксперт».