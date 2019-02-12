В Великобритании создали приложение, которое помогает подобрать оптимальную пару коровам, сообщают "Известия" со ссылкой на Daily Post.

По информации разработчиков, с помощью программы можно отыскать подходящего партнера крупному рогатому скоту, с которым он даст хорошее потомство.

Приложение работает схоже с Tinder, с тем отличием, что выбирают для знакомства не людей, а коров. Фермеры могут поставить "лайк", либо "смахнуть влево".

Создатели программы уверены, что она поможет фермерам сэкономить время при подборе животных для спаривания со своими питомцами.

Символично, что запустят приложение в День святого Валентина – 14 февраля.