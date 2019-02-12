В Великобритании создали приложение, которое помогает подобрать оптимальную пару коровам, сообщают "Известия" со ссылкой на Daily Post.
По информации разработчиков, с помощью программы можно отыскать подходящего партнера крупному рогатому скоту, с которым он даст хорошее потомство.
Приложение работает схоже с Tinder, с тем отличием, что выбирают для знакомства не людей, а коров. Фермеры могут поставить "лайк", либо "смахнуть влево".
Создатели программы уверены, что она поможет фермерам сэкономить время при подборе животных для спаривания со своими питомцами.
Символично, что запустят приложение в День святого Валентина – 14 февраля.
Комментарии
Коровёнка на фото.... ничо так! ))) Если звать Машка, то познакомлюсь.
Оууу, а для кошек, собак и интенет-хомяков тоже прога знакомств будет?
тут люди-то познакомиться не могут друг с другом, а они говядину знакомят