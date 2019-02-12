Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал лицемерами своих западных коллег, которые критикуют Россию, сообщает RT со ссылкой на AFP.

Соответствующее заявление глава МИД сделал во время встречи госсекретарем США Майком Помпео.

Сийярто акцентировал внимание на том, что европейцы пытаются изобразить тесное сотрудничество России и Венгрии, в то время как сами сотрудничают с ней не меньше.

"Когда речь заходит о России, на европейской политической арене проявляется огромное лицемерие", – подчеркнул венгерский министр.

При этом он признал зависимость страны от РФ из-за энергетических потребностей.