При создании бизнеса или дальнейшем его развитии возникает вопрос о необходимости финансирования и источниках его получения. Зачастую есть два источника финансирования для создания и развития любого бизнеса – это собственные средства и заемные. Но при недостаточности собственных средств весомой помощью для предпринимателя могут стать заемные средства в банке.

В этом случае кредиты от "Сибсоцбанка" станут эффективным решением и инструментом развития вашего бизнеса: они могут быть направлены на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, капитальные вложения, инвестиционные цели, внедрение инновационных технологий, погашение кредиторской задолженности, оплату текущих расходов, траты и прочее.

БЕЗЗАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ ДО 5 МЛН РУБЛЕЙ

Один из наиболее востребованных продуктов – это кредиты на пополнение оборотных средств. Сегодня банк идет навстречу субъектам малого и среднего бизнеса и предлагает беззалоговый кредит на поддержание оборотных ресурсов до 5 млн рублей*.

"В бизнесе часто возникают ситуации, когда требуются средства, а взять их из оборота оперативно не всегда возможно, – рассказывает заместитель начальника Управления по развитию корпоративного бизнеса Вера Дроздова. – В таких случаях помогают кредиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. У разных банков условия могут отличаться, иногда процесс одобрения затягивается. Для "Сибсоцбанка" индивидуальный подход и быстрота принятия решений – не просто слова: мы готовы помогать клиентам в реализации самых разнообразных проектов и предоставлять кредиты в кратчайшие сроки".

По вопросам кредитования бизнеса в г. Барнауле можно обратиться по телефону: (3852) 37-02-25 или зайти на сайт www.sibsoc.ru

ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА – БЕСПЛАТНО

Открытие счета – один из первых шагов на этапе регистрации бизнеса. Да и предприниматели со стажем зачастую находятся в поиске наиболее подходящего предложения по расчетно-кассовому обслуживанию.

До конца февраля 2019 года в "Сибсоцбанке" действует акция по расчетно-кассовому обслуживанию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обратившихся в "Сибсоцбанк" ООО с заявлением на открытие расчетного счета в рублях и иностранной валюте: открытие и ведение расчетного счета – бесплатно. Расчетное обслуживание системы "Интернет-банк" – 550 рублей в месяц.

Представители бизнеса могут воспользоваться данным предложением, обратившись во все отделения банка, где осуществляется обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Подробности по телефону в г. Барнауле: (3852) 37-02-13 или на сайте www.sibsoc.ru

"Сибсоцбанк" – стабильный и надежный финансовый партнер для каждого клиента!

*Условия действительны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Итоговый размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от финансового состояния заемщика, срока и суммы кредита. Максимальная ставка 18% годовых. Комиссии берутся в соответствии с тарифами банка. Подробную информацию о кредитных продуктах "СИБСОЦБАНК" ООО для бизнеса, условиях кредитования и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лицензия ЦБ РФ №2015 от 26.12.2012г. "СИБСОЦБАНК" ООО.