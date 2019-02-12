Граждане РФ в 2018 году приобрели на 4,6% больше спиртного, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на исследование Nielsen.

При этом доля от общих трат населения в денежном эквиваленте сократилась на 0,2 процентных пункта, достигнув 20%.

Снижение объема затрат продемонстрировали также продукты питания (с 54% до 53,8%) и непродовольственные товары (с 11,7 до 11,2%).

Зато выросла доля денег, направленных на приобретение табачной продукции (с 14,1% до 15%).

Эксперты это связывают с тем, что население стало больше приобретать товаров по различным промоакциям, то есть дешевле рыночной стоимости. На сигареты же в России цена фиксированная.