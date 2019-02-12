Ребенок устроил забег перед движущимся трамваем на улице Северо-Западная в Барнауле днем во вторник, 12 февраля.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

"Мальчик на вид 8-10 лет бежал впереди трамвая, чтобы на него успеть. В итоге увидел, что это не тот трамвай и отошел в сторону", – отмечает автор заметки.

Горожане высказывают мнение, что данный случай мог иметь куда более серьезные последствия.

"Пусть родители объясняют своим детям, где нужно ходить", – резюмирует автор заметки.

Между тем, госавтоинспекция города Барнаула призывает участников дорожного движения не подвергать свою жизнь неоправданному риску.

"Напоминаем пешеходам: в соответствии с пунктом 4.1 Правил дорожного движения "Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам…". Не стоит подвергать свою жизнь неоправданному риску, создавать помехи в движении транспорта. Помните, не одно транспортное средство мгновенно не остановится. Уважаемые родители, напоминайте вашим детям о дорожной дисциплине, проводите профилактические беседы, учите дорожной грамотности на собственном примере", — отметили в ГИБДД Барнаула.