Жительница Барнаула отсудила 50 тыс. руб. у водителя, сбившего ее сына

Суд в Барнауле взыскал 50 тысяч рублей с водителя, сбившего в мае прошлого года на пешеходном переходе 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть на велосипеде.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью. Мальчика признали виновным в совершении административного правонарушения.
В суд было направлено исковое заявление о взыскании в пользу законного представителя ребенка компенсации морального вреда. В итоге эти требования были удовлетворены, и с ответчика взыскана сумма в размере 50 тысяч рублей.
В данный момент решение суда в законную силу не вступило.
Комментарии
Как то странно, пересекать пешеходный переход на велосипеде запрещено, за что мальчика и наказали, но почему взыскивают с водителя компенсацию даже не физического вреда, а морального, не понятно. Таким же образом, водитель может взыскать деньги за повреждение авто, если таковое было.
Мальчика признали виновным, поэтому в его пользу взыскали деньги. Это как?
Мама не судья?
Может папа прокурор?
да уж - сильно российское правосудие, взыскивать в пользу виновников...
У нас есть ещё "общественное мнение", в том числе и мнение пресловутой "сети". А они как правило рассуждают так - онажемать и онжеребёнок, а тут какой-то всегда и во всём виноватый унтерменш в виде водителя. И по борту что водитель по закону прав, судья опирается на "внутреннее убеждение", основанное в том числе и на вышеуказанных мнениях. Никогда здравым умом не понять почему водитель "должен предвидеть появление пешехода (нарушающего правила) и заблаговременно снизить скорость".И пока будет так. порядка на дорогах не будет.
12.02.2019 15:11 - гость -
А если бы взыскали в пользу водителя, завтра же "марш разгневанных матерей".
Мальчика виновным в принципе не могут признать, ему 18 лет нету. Это во-первых. А во-вторых, 50 тыщ это не компенсация, а насмешка.
По нашим Российским законам, поскольку мальчику причинен моральный ущерб в результате ДТП с участием источника повышенной опасности (автомобиль), даже не смотря на то что водитель не виновен с него могут взыскать моральный ущерб. А он в свою очередь может взыскать с мальчика (родителей) материальный ущерб.
12.02.2019 15:19
Гость
Как это не прискорбно - это так.
Водителю теперь надо подать иск на представителей мальчика о взыскании средств за повреждение авто. 100% повреждения были. И выиграет он 100%
12.02.2019 15:13
- гость -
А зачем предвидеть, всё просто, если тупой и слепой остановись у перехода, выйди посмотри чё там, а потом едь если никто не переходит.
Нада блин знаки STOP прям на штоке где знак ПП установить - ну чтобы до идиотов дошло чё делать нада у ПП.
вполне возможно мальчик испугался и получил вред психике от этого
И 50 тысяч пойдут на его лечение
Ребенок - это хрупкое существо. На Донбассе от обстрелов половина детей до 10 лет даже если ребенок физически уцелел сходили с ума. Необратимо и неизлечимо. От взрыва и психического шока
На велосипеде на пешеходном переходе - уже вне закона! Так что месный твоя риторика в этом случае мимо кассы. Велосипедистов на переходе можно и нужно сшибать. Чтобы воспользоваться приоритетом, требуется спешиться и вести велосипед руками.
Задранец 12.02.2019 16:14
Абсолютно солидарен!!!
Еще не очень пойму, почему с водителя, он же застраховал свою ответственность на случай причинения вреда. Или у него не было ОСАГО?
А, наверное, в ОСАГО моральный вред не предусмотрен, только имуществу и здоровью
КАк же достали летом эти велосипедисты,которые априори не знают и не хотят пользоваться правила дорожного движения..Они не считают нужным,даже слезть со своего велосипеда на пешеходнике..Как ехали,так и едут..Прискорбно,что родители купив дитятке велик,не удосужились обучить его правилам дорожного движения.Однозначно подавать на них в суд,на восстановление автомобиля.Может после этого,объяснят своему дитятке,что такое правила дорожного движения.
а почему бы водиле с мамаши не взыскать за то, что она не научила своего отпрыска, как правильно пересекать проезжую часть? а соответствует ли квалификация принявшего такое решение судьи, занимаемой им должности? надо обжаловать.
Подать в суд на мать за покушение на убийство путём сокрытия существенной информации от ребёнка
12.02.2019 16:14
Задранец
Дак я про пешеходов написал так-то. Вылысыпыдыст канечно неправ, что ехал на велике, а не шел ведя его, но это не повод его сбивать. Водятел походу в любом случае не собирался никого на переходе пропускать вот и всё.
Вот странные водители, как пешеходы появляются на их территории - проезжей части они соазу возмущаются, что пешеходы нарушают ПДД, а то что машины стоят на пешеходных тротуарах, дорожках, клумбах .... это вот в порядке вещей и также пешеходы им мешают и тут.....
у чтобы до идиотов дошло чё делать нада у ПП.
Сначала смотришь налево, потом направо.
а то что машины стоят на пешеходных тротуарах, дорожках, клумбах .... это вот в порядке вещей и также пешеходы им мешают и тут.....
Вопрос стоящих так машин в компетенции ГИБДД. Если бы год гаишники покрепили как водителей, так и пешеходов массово за мелкие нарушения ПДД, порядка в городе бы больше стало. Но, увы, это работать надо.
12.02.2019 19:44
Пионер
Правильно! Подъезжаешь к ПП, останавливаешся смотришь налево, потом направо, если нет пешеходов - едешь дальше.
Правильно! Подъезжаешь к ПП, останавливаешся смотришь налево, потом направо, если нет пешеходов - едешь дальше.
Твоя вера в единорогов - сугубо твое личное дело.
12.02.2019 21:35
Пионер
В ваших единорогов или не знаю в чё там на самом деле верят те водятлы которые мимо ПП едут словно его там и нет. Но на таких верующих рано или поздно будет хорошая яма бетонный блок, дерево или ещё какая хрень перебегающая неажиданно дорогу прям под калёса кинувшись.
Конечно, переходить дорогу, будто там нет машин, куда лучше. Пойми уже - помрешь под жоповозом железным - тебя закопают. А жизнь продолжится.
12.02.2019 22:04
Пионер
А я тот тут причём? Я хорошо вижу и адекватно оцениваю обстановку. А вот есть те кто не совсем и их только поэтому убивать не стоит, или как?
12.02.2019 22:04
Пионер
Добавлю : а будешь ездит со скоростью у которой тормозной путь дальше чем видишь или надеяться, на то, что все боятся тебя и дрожат у дороги то рано или поздно под колёса кинется яма, дерево, бетонный блок, алень, медведь, корова или что ещё и закопают самого, если будет, что закапывать ещё,а жизнь будет продолжатся...
А я тот тут причём? Я хорошо вижу и адекватно оцениваю обстановку. А вот есть те кто не совсем и их только поэтому убивать не стоит, или как?
А ты за себя научись отвечать. Другие за себя сами ответят. Хоть за рулем, хоть на ногах.
12.02.2019 22:29
Пионер
А чё эт мы на личности переходим, аргументы кончились?