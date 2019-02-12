Жительница Барнаула отсудила 50 тыс. руб. у водителя, сбившего ее сына

Суд в Барнауле взыскал 50 тысяч рублей с водителя, сбившего в мае прошлого года на пешеходном переходе 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть на велосипеде.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью. Мальчика признали виновным в совершении административного правонарушения.

В суд было направлено исковое заявление о взыскании в пользу законного представителя ребенка компенсации морального вреда. В итоге эти требования были удовлетворены, и с ответчика взыскана сумма в размере 50 тысяч рублей.

В данный момент решение суда в законную силу не вступило.