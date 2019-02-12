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Жительница Барнаула отсудила 50 тыс. руб. у водителя, сбившего ее сына

, ИА "Амител"
В момент аварии мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде
С водителя взыскана компенсация морального вреда / Фото: wallhere.com

С водителя взыскана компенсация морального вреда / Фото: wallhere.com

Суд в Барнауле взыскал 50 тысяч рублей с водителя, сбившего в мае прошлого года на пешеходном переходе 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть на велосипеде.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, причинившие легкий вред здоровью. Мальчика признали виновным в совершении административного правонарушения.

В суд было направлено исковое заявление о взыскании в пользу законного представителя ребенка компенсации морального вреда. В итоге эти требования были удовлетворены, и с ответчика взыскана сумма в размере 50 тысяч рублей.

В данный момент решение суда в законную силу не вступило.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.02.2019 14:57
ФорсаГ

Как то странно, пересекать пешеходный переход на велосипеде запрещено, за что мальчика и наказали, но почему взыскивают с водителя компенсацию даже не физического вреда, а морального, не понятно. Таким же образом, водитель может взыскать деньги за повреждение авто, если таковое было.

0  0
12.02.2019 15:03
гость

Мальчика признали виновным, поэтому в его пользу взыскали деньги. Это как?

0  0
12.02.2019 15:03
гость

Мама не судья?

0  0
12.02.2019 15:04
гость

Может папа прокурор?

0  0
12.02.2019 15:11
- гость -

да уж - сильно российское правосудие, взыскивать в пользу виновников...

0  0
12.02.2019 15:13
- гость -

У нас есть ещё "общественное мнение", в том числе и мнение пресловутой "сети". А они как правило рассуждают так - онажемать и онжеребёнок, а тут какой-то всегда и во всём виноватый унтерменш в виде водителя. И по борту что водитель по закону прав, судья опирается на "внутреннее убеждение", основанное в том числе и на вышеуказанных мнениях. Никогда здравым умом не понять почему водитель "должен предвидеть появление пешехода (нарушающего правила) и заблаговременно снизить скорость".И пока будет так. порядка на дорогах не будет.

0  0
12.02.2019 15:15
- гость -

12.02.2019 15:11 - гость -
А если бы взыскали в пользу водителя, завтра же "марш разгневанных матерей".

0  0
12.02.2019 15:16
- гость -

Мальчика виновным в принципе не могут признать, ему 18 лет нету. Это во-первых. А во-вторых, 50 тыщ это не компенсация, а насмешка.

0  0
12.02.2019 15:19
Гость

По нашим Российским законам, поскольку мальчику причинен моральный ущерб в результате ДТП с участием источника повышенной опасности (автомобиль), даже не смотря на то что водитель не виновен с него могут взыскать моральный ущерб. А он в свою очередь может взыскать с мальчика (родителей) материальный ущерб.

0  0
12.02.2019 15:30
- гость -

12.02.2019 15:19
Гость

Как это не прискорбно - это так.

Водителю теперь надо подать иск на представителей мальчика о взыскании средств за повреждение авто. 100% повреждения были. И выиграет он 100%

0  0
12.02.2019 15:49
месный

12.02.2019 15:13
- гость -

А зачем предвидеть, всё просто, если тупой и слепой остановись у перехода, выйди посмотри чё там, а потом едь если никто не переходит.

Нада блин знаки STOP прям на штоке где знак ПП установить - ну чтобы до идиотов дошло чё делать нада у ПП.

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12.02.2019 15:52
майор

вполне возможно мальчик испугался и получил вред психике от этого
И 50 тысяч пойдут на его лечение
Ребенок - это хрупкое существо. На Донбассе от обстрелов половина детей до 10 лет даже если ребенок физически уцелел сходили с ума. Необратимо и неизлечимо. От взрыва и психического шока

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12.02.2019 16:14
Задранец

На велосипеде на пешеходном переходе - уже вне закона! Так что месный твоя риторика в этом случае мимо кассы. Велосипедистов на переходе можно и нужно сшибать. Чтобы воспользоваться приоритетом, требуется спешиться и вести велосипед руками.

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12.02.2019 16:17
Гость

Задранец 12.02.2019 16:14
Абсолютно солидарен!!!

0  0
12.02.2019 16:35
гость

Еще не очень пойму, почему с водителя, он же застраховал свою ответственность на случай причинения вреда. Или у него не было ОСАГО?

0  0
12.02.2019 16:36
гость

А, наверное, в ОСАГО моральный вред не предусмотрен, только имуществу и здоровью

0  0
12.02.2019 16:56
бабуля

КАк же достали летом эти велосипедисты,которые априори не знают и не хотят пользоваться правила дорожного движения..Они не считают нужным,даже слезть со своего велосипеда на пешеходнике..Как ехали,так и едут..Прискорбно,что родители купив дитятке велик,не удосужились обучить его правилам дорожного движения.Однозначно подавать на них в суд,на восстановление автомобиля.Может после этого,объяснят своему дитятке,что такое правила дорожного движения.

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12.02.2019 17:18
Гонец из Пензы

а почему бы водиле с мамаши не взыскать за то, что она не научила своего отпрыска, как правильно пересекать проезжую часть? а соответствует ли квалификация принявшего такое решение судьи, занимаемой им должности? надо обжаловать.

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12.02.2019 17:52
- гость -

Подать в суд на мать за покушение на убийство путём сокрытия существенной информации от ребёнка

0  0
12.02.2019 18:54
месный

12.02.2019 16:14
Задранец

Дак я про пешеходов написал так-то. Вылысыпыдыст канечно неправ, что ехал на велике, а не шел ведя его, но это не повод его сбивать. Водятел походу в любом случае не собирался никого на переходе пропускать вот и всё.

0  0
12.02.2019 19:12
Гость

Вот странные водители, как пешеходы появляются на их территории - проезжей части они соазу возмущаются, что пешеходы нарушают ПДД, а то что машины стоят на пешеходных тротуарах, дорожках, клумбах .... это вот в порядке вещей и также пешеходы им мешают и тут.....

0  0
12.02.2019 19:44
Пионер

у чтобы до идиотов дошло чё делать нада у ПП.

Сначала смотришь налево, потом направо.

0  0
12.02.2019 19:47
Пионер

а то что машины стоят на пешеходных тротуарах, дорожках, клумбах .... это вот в порядке вещей и также пешеходы им мешают и тут.....

Вопрос стоящих так машин в компетенции ГИБДД. Если бы год гаишники покрепили как водителей, так и пешеходов массово за мелкие нарушения ПДД, порядка в городе бы больше стало. Но, увы, это работать надо.

0  0
12.02.2019 21:21
месный

12.02.2019 19:44
Пионер

Правильно! Подъезжаешь к ПП, останавливаешся смотришь налево, потом направо, если нет пешеходов - едешь дальше.

0  0
12.02.2019 21:35
Пионер

Правильно! Подъезжаешь к ПП, останавливаешся смотришь налево, потом направо, если нет пешеходов - едешь дальше.

Твоя вера в единорогов - сугубо твое личное дело.

0  0
12.02.2019 21:48
месный

12.02.2019 21:35
Пионер

В ваших единорогов или не знаю в чё там на самом деле верят те водятлы которые мимо ПП едут словно его там и нет. Но на таких верующих рано или поздно будет хорошая яма бетонный блок, дерево или ещё какая хрень перебегающая неажиданно дорогу прям под калёса кинувшись.

0  0
12.02.2019 22:04
Пионер

Конечно, переходить дорогу, будто там нет машин, куда лучше. Пойми уже - помрешь под жоповозом железным - тебя закопают. А жизнь продолжится.

0  0
12.02.2019 22:15
месный

12.02.2019 22:04
Пионер

А я тот тут причём? Я хорошо вижу и адекватно оцениваю обстановку. А вот есть те кто не совсем и их только поэтому убивать не стоит, или как?

0  0
12.02.2019 22:21
месный

12.02.2019 22:04
Пионер

Добавлю : а будешь ездит со скоростью у которой тормозной путь дальше чем видишь или надеяться, на то, что все боятся тебя и дрожат у дороги то рано или поздно под колёса кинется яма, дерево, бетонный блок, алень, медведь, корова или что ещё и закопают самого, если будет, что закапывать ещё,а жизнь будет продолжатся...

0  0
12.02.2019 22:29
Пионер

А я тот тут причём? Я хорошо вижу и адекватно оцениваю обстановку. А вот есть те кто не совсем и их только поэтому убивать не стоит, или как?

А ты за себя научись отвечать. Другие за себя сами ответят. Хоть за рулем, хоть на ногах.

0  0
12.02.2019 23:07
месный

12.02.2019 22:29
Пионер

А чё эт мы на личности переходим, аргументы кончились?

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