Директор коммунального предприятия "Суземкакомсервис" Сергей Цуканов сорвался на местную жительницу, которая жаловалась на состояние дороги в Суземке, сообщает "Брянская улица".
В райцентре Суземского района дети вынуждены ходить в школу по снежному гребню на краю проезжей части, что и вызвало жалобы местных жителей.
Глава района Борис Слипухов направил разбираться в проблеме руководителя "Суземкакомсервиса", только вот чиновник почему-то увидел проблему в активистке, а не в состоянии дороги.
На видео видно, как сначала дорогая иномарка коммунальщика наезжает на перегородившую ему дорогу женщину, а потом он еще и ругается: "Я тебе сейчас в рыло дам".
Глава администрации Суземского района Борис Слипухов прокомментировал ситуацию корреспонденту сетевого издания "Новости Брянска". Он не исключил, что "не сдержавший эмоций" чиновник будет уволен.
Комментарии
А могут не уволить, а перевести (на время) на менее публичную должность с не менее высокой зарплатой.
даже название конторки говорит, что все делается через одно место, то есть каком...
На вражеской машине паренек, ему лужи не видны. А мог бы и рыло дать, местная шпана одобрит...
Видимо откатики нормальные идут, авто в тему!
там прокладку менять надо, между рулем и сиденьем.
быдло
я бы ему в рыло.
когда кидаются под колеса и долбят по машине,любой может так сказать,а "активистку"не пробовали наказать за провокацию?