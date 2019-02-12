Директор коммунального предприятия "Суземкакомсервис" Сергей Цуканов сорвался на местную жительницу, которая жаловалась на состояние дороги в Суземке, сообщает "Брянская улица".

В райцентре Суземского района дети вынуждены ходить в школу по снежному гребню на краю проезжей части, что и вызвало жалобы местных жителей.

Глава района Борис Слипухов направил разбираться в проблеме руководителя "Суземкакомсервиса", только вот чиновник почему-то увидел проблему в активистке, а не в состоянии дороги.

На видео видно, как сначала дорогая иномарка коммунальщика наезжает на перегородившую ему дорогу женщину, а потом он еще и ругается: "Я тебе сейчас в рыло дам".

Глава администрации Суземского района Борис Слипухов прокомментировал ситуацию корреспонденту сетевого издания "Новости Брянска". Он не исключил, что "не сдержавший эмоций" чиновник будет уволен.