Известная балерина Анастасия Волочкова написала заявления в полицию на своего бывшего гражданского мужа, сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

Волочкова утверждает, что бизнесмен мошенническим путем ввел ее в заблуждение и завладел ее деньгами.

По словам балерины, как представитель "Городского Курорта Астрахани", он путем обмана завладел ее 67 млн рублей и 500 тысячами долларов. Это эквивалентно сумме 99,8 млн рублей.

Напомним, что накануне заявление в правоохранительные органы на своего звездного супруга написала другая россиянка – Алиса Аршавина. Она утверждает, что муж угрожает ей.