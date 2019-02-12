Фото: "Алтайский спорт"

Главный тренер хоккейной команды "Алтай" Александр Климов отправлен в отставку после специальной проверки, которую назначил министр спорта Алексей Перфильев. Выяснилось, что Климов не имеет лицензии тренера и предоставил липовые документы при трудоустройстве на работу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предписанию Минспорта клубом была проведена проверка на соответствие занимаемой должности главного тренера команды Александра Климова. Выяснилось, что в настоящее время он не имеет соответствующего образования для работы главным тренером. Вместе с ним уходит в отставку старший тренер "Алтая" Александр Обухов, который, по слухам, и настоял на назначении Климова.

Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет президент клуба – Дмитрий Чекалин. Помогать ему в качестве старшего тренера будет Евгений Бакланов, который ранее уже тренировал команду. Позднее будет подобрана кандидатура главного тренера, который возглавит подготовку команды к следующему сезону.

25 января на пресс-конференции с министром спорта Алексеем Перфильевым и алтайскими журналистами ему сообщили интересные факты о новом тренере "Алтая" Александре Климове и его довольно неоднозначной репутации в хоккейной среде. В частности, о судимости за мошенничество и о якобы подделанном дипломе о высшем образовании. Для министра такая информация стала полной неожиданностью, и он пообещал журналистам провести проверку в ближайшее время. В итоге в течение 2 недель проверка действительна была проведена и показала, что Климов имел поддельный диплом. Надо сказать, что за это время команда "Алтай" не блистала и яркими результатами. Из 4 встреч, проведенных при Климове, "Алтай" уступил в трех.