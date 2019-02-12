Эксперты Роскачества разработали рекомендации для покупателей по выбору плавленого сыра на прилавках.

Натуральный плавленый сыр от сырного продукта можно отличить по двум основным признакам.

Во-первых, его стоимость превышает 50 рублей за 200 грамм, в то время как его более дешевые аналоги на основе растительных жиров стоят в районе 20 рублей.

Во-вторых, в его состав должны входить только молочные жиры. Не обязательно это сыр. Его могут заменять такие молочные продукты как творог, сливочное масло, молоко и сыворотка.

"Если вы предпочитаете плавленые сыры с наполнителем, то лучше делать выбор в пользу сыра с одним ингредиентом без дополнительных составляющих, например, с огурцом или паприкой, – рекомендовала заведующая лабораторией технохимического контроля ФГАНУ "ВНИМИ" Елена Юрова. – Если в состав сыра входят ветчина или другой мясной продукт, то убедитесь, что добавка в виде кусочков или самого мясного компонента, а не в виде ароматизатора, а мелкие и "рассыпающиеся" кусочки в составе могут говорить о низком качестве используемого наполнителя".

Кроме того, следует обратить внимание на срок годности и условия хранения. Плавленый сыр должен храниться в холодильнике при температуре от 2ºС до 4ºС. При этом после открытия не рекомендуется его хранить дольше 5 дней.

Консистенция продукта должна быть однородной по всей массе. На разрезе рисунок не проявляется. Не должно быть пустот и не расплавившихся частиц.