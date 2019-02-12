Жительница Славгорода предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего гражданского супруга.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажется 51-летняя женщина. Согласно версии следствия, преступление было совершено вечером 23 ноября прошлого года, когда обвиняемая распивала алкоголь со своим сожителем.

"На кухне между ними завязалась словесная ссора. Из-за того, что мужчина стал оскорбительно высказываться в адрес ее детей, обвиняемая взяла нож и нанесла им удар в область шеи сожителя. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", – констатируют в СКР.

Уголовное дело направлено в суд.