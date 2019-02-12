Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону "Об исполнительном производстве", запрещающие списывать у должников средства с социальных выплат, сообщает РБК.

В число защищенных от "кредиторов" выплат попали алименты, детские пособия, компенсации за нанесенный здоровью вред, материнский капитал, пенсия по потере кормильца, а также выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, компенсации ущерба от ЧС, проезда в общественном транспорте и приобретения лекарств.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что подобные правила действовали и раньше, однако приставы и банки видели только счет должника и не разбирались, какие деньги на него поступают.

Теперь же соцвыплаты будут закодированы специальным образом. По этому коду желающие списать за долги средства будут определять, что на этот раз этого делать не стоит. Поправки в закон вступят в силу с 1 июня 2020 года.