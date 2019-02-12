9% молочной продукции в Алтайском крае – фальсификат

Жиры немолочного происхождения обнаружили в 9% молочной продукции, проверенной в Алтайском крае в 2018 году. Требованиям техрегламентов не соответствовало 42 из 456 взятых проб. После проверок 337 кг некачественной продукции было снято с продажи, а три производителя лишились деклараций о соответствии.
В 2018 году Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю проверило 365 пищевых предприятий Алтайского края, в том числе 9 молочных комбинатов. Специалистов интересовали документы о происхождении и качестве молочной продукции, а также соблюдение сроков и условий хранения продуктов и правила маркировки.
18350 проб молока и молочной продукции было направлено на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии, ни в одной из них не выявили превышение норм по содержанию микотоксинов (природных токсинов, вырабатываемых плесенью), пестицидов, радионулидов, солей тяжелых металлов и антибиотиков.
Жителям региона советуют приобретать молочную продукцию только на предприятиях торговли, избегая покупки "домашнего" молока, творога и сметаны в несанкционированных местах. Непроверенная продукция, которая хранится с нарушениями, может стать причиной серьезного отравления. При покупке молочных продуктов необходимо обращать внимание на маркировку, которая должна содержать следующую информацию: наименование продукта и изготовителя, название организации, которая принимает претензии от потребителей, масса, состав продукта, его пищевая ценность, условия хранения, срок годности, сертификат соответствия.
Комментарии
скорее всего наоборот
коров нет,молока нет,а молочка не фальшивая есть? или фальшивая у тех кто не пробашлял или предприяти у них отжимают?
НАЗВАТЬ ИМЕНА ГЕРОЕВ-ФАЛЬСИФИКАТОРОВ-ТО НЕ СУДЬБА???