9% молочной продукции в Алтайском крае – фальсификат

Жиры немолочного происхождения обнаружили в 9% молочной продукции, проверенной в Алтайском крае в 2018 году. Требованиям техрегламентов не соответствовало 42 из 456 взятых проб. После проверок 337 кг некачественной продукции было снято с продажи, а три производителя лишились деклараций о соответствии.

В 2018 году Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю проверило 365 пищевых предприятий Алтайского края, в том числе 9 молочных комбинатов. Специалистов интересовали документы о происхождении и качестве молочной продукции, а также соблюдение сроков и условий хранения продуктов и правила маркировки.

18350 проб молока и молочной продукции было направлено на экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии, ни в одной из них не выявили превышение норм по содержанию микотоксинов (природных токсинов, вырабатываемых плесенью), пестицидов, радионулидов, солей тяжелых металлов и антибиотиков.

Жителям региона советуют приобретать молочную продукцию только на предприятиях торговли, избегая покупки "домашнего" молока, творога и сметаны в несанкционированных местах. Непроверенная продукция, которая хранится с нарушениями, может стать причиной серьезного отравления. При покупке молочных продуктов необходимо обращать внимание на маркировку, которая должна содержать следующую информацию: наименование продукта и изготовителя, название организации, которая принимает претензии от потребителей, масса, состав продукта, его пищевая ценность, условия хранения, срок годности, сертификат соответствия.