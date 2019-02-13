Республику Македонию официально переименовали в Северную Македонию, сообщает РИА "Новости".

Таким образом разрешился 25-летний спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, совпадающего с наименованием северной греческой области.

Для македонцев дружба с Афинами важна еще и потому, что после переименования в Северную Македонию греки поддержат ее вступление в Евросоюз и НАТО.

"Сегодня может быть началом длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией, – написал по этому поводу министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров в Twitter. – Мы не можем изменить наше прошлое, но мы можем и будем формировать наше будущее дружбы, партнерства и сотрудничества".