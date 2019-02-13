Министерство здравоохранения Алтайского края прокомментировало слухи о закрытии роддома г. Новоалтайска, который входит в структуру КГБУЗ "Новоалтайская городская больница им. Л.Я. Литвиненко". Информация об этом появилась в конце 2018 года, она вызвала большой общественный резонанс, так как роддом обслуживает не только город, но и близлежащие районы: Первомайский, Косихинский, а также ЗАТО Сибирский.

Как сообщила Amic.ru врио заместителя министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая, закрывать роддом и Новоалтайскую городскую больницу им. Л. Я. Литвиненко не планируется. Медицинская организация является многопрофильной. В настоящий момент в отделении для беременных и рожениц развернуто 10 коек, еще 20 коек предназначено для женщин с патологиями беременности.

Наталья Белоцкая отметила, что теоретически изменение мощностей и структуры отделений возможно лишь "в связи с развитием медицинских технологий, порядков и стандартов оказания медицинской помощи, демографической ситуации, количества родов в крае, развитием стационарозамещающих технологий и амбулаторной хирургии, требований к квалификации медицинского персонала и наличия персонала в медицинской организации".

Как сообщил Amic.ru депутат Новоалтайского городского собрания депутатов Дмитрий Гришин, о планируемом закрытии роддома депутатам неофициально сообщил бывший главный врач горбольницы Сергей Ходоренко, который на тот момент возглавлял медицинское учреждение. "В конце года теперь уже бывший главврач новоалтайской горбольницы Ходоренко сказал депутатам "без протокола", что в министерстве хотят закрыть роддом. Я сделал запрос на главу города и в Минздрав. Не знаю, случайно или нет, но после этого Ходоренко не продлили контракт", – рассказал Гришин.

Согласно официальной информации Минздрава, главный врач Сергей Ходоренко покинул пост в связи с истечением срока трудового договора. Решение было принято на заседании комиссии по заключению, продлению и прекращению трудовых договоров подведомственных медицинских организаций. Новая кандидатура на пост главного врача пока проходит согласование, его обязанности временно исполняет Наталья Дуга, заместитель главврача по медицинской части.