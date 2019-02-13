В Барнауле в районе пересечения улиц Антона Петрова и Островского произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Работают сотрудники МЧС и скорой помощи. О пострадавших не известно", – говорится в сообщении паблика.

Барнаульцы комментируют происшествие следующими словами: "Да все потому, что там после коммунальной аварии дорога в ужасном состоянии", "Там лед лютейший, сам вчера тормозить стал и уехал далеко за этот перекресток. После аварии и потопа никто ничего не чистил. То же самое, когда поворачиваешь с Юрина на Матросова в сторону Советской Армии – на самом повороте каток", "Скажут, превышение скорости", "Кстати, везде, где была коммунальная авария, везде лед", "Как всегда, хвастались новой дорожной техникой! Где она?"