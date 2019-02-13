Фото: Михаил Дроздов / ХК "Динамо — Алтай"
Известный барнаульский бизнесмен, совладелец предприятия "Редукционно-охладительные установки" Михаил Дроздов официально купил Дворец спорта и зрелищ, принадлежавший до этого Крайсовпрофу. Как сообщил Amic.ru сам предприниматель, сделка официально завершилась и все документы подписаны. Сумма сделки не разглашается, но в ближайшее время новый владелец объекта обещает ответить на все вопросы журналистов на специальной пресс-конференции.
Таким образом, теперь две хоккейные арены в Барнауле принадлежат одному владельцу. Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заверил журналистов, что монополии на лед не будет и дети со спортсменами смогут спокойно заниматься и тренироваться во Дворце спорта.
Ранее Михаил Дроздов уже заявлял журналистам, что он, как фанат хоккея, обязан сделать все, чтобы объект был сохранен и уже в следующем году во Дворце спорта играла команда мастеров "Алтай". Других же претендентов, кто готов выкупить Дворец спорта, сейчас нет, хотя бизнесмен был бы рад, если бы они нашлись.
"Кто-то должен взять ответственность. Преподносится так, будто я отжал этот Дворец. Давайте кто-то другой этим будет заниматься", – ответил он.
В конце прошлого года Михаил Дроздов говорил, что необходимо сделать все для того, чтобы объект заработал в ближайшее время, и обезопасить горожан от возможных рисков. Он готов инвестировать значительные средства, но надеется на помощь руководства региона в этом вопросе. При этом даже по предварительным подсчетам, для того чтобы устранить все замечания, необходимо 9 месяцев.
Первый этап реконструкции подразумевает ликвидацию тех предписаний, которые сейчас вынесены со стороны МЧС. Далее постепенно должна производиться реконструкция. Дворец спорта должен стать настоящей визитной карточкой Барнаула и быть таким же современным объектом, как "Донбасс Арена". Михаил Дроздов уверен, что команда "Алтай" должна играть именно во Дворце спорта и зрелищ. Хотя возможно это не раньше, чем только со следующего сезона. После ремонта Дворца бизнесмен надеется, что площадка будет использоваться для проведения массовых мероприятий, концертов и других спортивных соревнований, включая соревнования по волейболу или баскетболу.
Комментарии
Ну пусть сам и гоняет в нем на своей ауди. Я туда не пойду, мараться еще не хватало.
Никто не забыт, ничто не забыто
А почему не разглашается? Это вроде как общественный объект. Хотим знать, за сколько администрация подарила Мише дворец
У нас власти вообще контролируют ситуацию где-нибудь? В понедельник Перфильев заявлял, что монополии на лёд не будет, и вот она. Глава минимущества Зинкова также в понедельник сказала:"В конце прошлого года Крайсовпром принял решение о продаже его в государственную собственность. Покупателя же частного в данный момент нет. "
Теперь действительно можно будет называть этот объект с гордостью "Дворец Спорта". А не сарай - ярмарка. Дай бог Дроздову сил и терпения сделать из ***на конфетку. Это единственный в крае небезразличный к развитию хоккея человек, отношение которого не на словах а на деле доказывает желание развивать а не разграблять спорт.
13.02.2019 12:15
- гость -
в ночное время не подходите близко к проезжим частям дорог. там иногда ауди летают
Хотелось бы конечно надеяться, что продали с обременением не менять назначение... Посмотрим конференцию. Хотя человек хоккеем занимается. Если действительно сделает достойный объект - то молодец. Город бы, а уж Крайпотресоюз не потянул бы дальше этот объект. А в аренду брать уже бессмысленно с такими вложениями.
13.02.2019 12:05
- гость -
А почему не разглашается? Это вроде как общественный объект. Хотим знать, за сколько администрация подарила Мише дворец
лишь бы квакнуть?
а причем здесь администрация? ДС был в собственности Крайсофпрофа
У Дроздова есть стратегия развития хоккея в Сибирском федеральном округе и в Алтайском крае в том числе. И если город заинтересован в том чтобы дворец был в первую очередь - дворцом спорта, а потом уже ярморкой, нужно помогать и ценить таких людей как Михаил Викторович.
В СССР у нас все было общее - страна, метро, дворцы, стадионы...Сейчас другие времена и в городе за последнее время кроме пивных и торговых центров практически ничего не строится.
А вот Дроздов построил Карандин-Арену. И низкий поклон ему за это, ведь в тех краях нет ни стадионов ни хоккейных коробок - ничего кроме пивнушек. А городские власти не могут даже каток на центральной площади залить - для детей и взрослых....
власть черных дроздов ...
12-24
Лоб не разбей, кланяясь, холоп
Грехи замаливает... никаких денег не хватит
12-05
Ну ок... А профсоюз это коммерческая организация что-ли.. так что не хрюкай
13.02.2019 12:15
- гость -
13.02.2019 12:24
- гость -
Лизуны, Вы хоть текст меняйте, а то на соседнем сайте тоже самое
Q7 все равно все помнят
и открыть там казино с блекжеком и ш*
Мистер Твистер
…
Владелец заводов,
Газет, пароходов.....................
То, что Миша делает , это и правда благое дело. Его прошлое это отдельная тема. Знаю Дроздова лично : Однозначно там будет Ледовый дворец. И спасибо, что хоть кто то займётся его возрождением. И Не судите - у вас нет на это полномочий. Жизнь все расставит.
Противоречивое отношение ко всему этому. С одной стороны радует что есть люди способные зарабатывать и вкладывать деньги в родной город. Умудряясь это делать в регионе где традиционно сильны позиции леваков-горлопанов и прочих популистов, где коммуняки до сих пор набирают большинство на выборах, где во власти сидят те же люди что и в ЦК в советское время, где ставку делают на некий туризм и сельское хозяйство, где народ остается таким же инфантильным как во времена застоя, тоскуя по совку, НО есть и обратная сторона вопроса. Прошлое не изменить и тумана в этом прошлом более чем достаточно. Как быть с этим? Этот человек точно понял, что он сделал? Кто гарантирует что рецидивов не будет? Почему сейчас не разглашают сумму сделки? На каком основании в этом случае напускается туман?
Если сбил человека, ответь по закону!
Но девушку отнесли на остановку умирать, прятались и, вероятно, откупились (ну или адвокат больно уж пробивной попался, ему миллионы ушли)
Любой человек может ошибиться.
Но ответь по Закону! Покайся!
Сейчас же в глазах людей дважды убийца (девушка в Барнауле и, ранее, велосипедист в Рубцовске), который ушел от наказания...
дроздов сам себе хвалебные посты строчит. Туман по сделке напускается потому что сумма символическая, гораздо ниже рыночной.
Фильм Джентльмены удачи, профессор смотрит на фото Доцента в ментовке и говорит: "Какая отвратительная рожа!"
Путин рассказал о своем будущем: "Может, стану хоккеистом"
В команде Дроздова.
А ну ка не гавкать на Святого AUDIQ7ного Михаила!!!
Тело девушки обнаружили утром в остановочном павильоне. На Audi Q7 милиция вышла по оставшимся на месте трагедии осколкам автомобиля. В момент задержания, около 17 часов того же дня, Михаил Дроздов находился в состоянии алкогольного опьянения.
хоккей нужен городу. Хорошее дело
может быть этот дворец еще примет мировых звезд хоккея
и матчи еще организует Канада-Россия
почему нет?
и другие спорт кружки и выступления там вполне можно организовывать
и спортивные выставки
А у Святого AUDIQ7ного Михаила есть церковные награды как у Арашукова?
ему апсолютно плевать на все эти мнения
От суда откупился... Теперь крайсовпроф с администрацией города и края купил... Талантливый бизнесмен, однако...
Это девушка была с моей деревни ! Жалко Ее моладая красивая ! Я даже не знал что это он Ее сбил (((
Сделка абсолютно незаконная: нет решения суда, собственник - федерация независимых профсоюзов. ФЗ о профсоюзах N 10 от 1996 года с изм. 2007 года. Регистрации не подлежит в связи с нарушением ФЗ. Где прокуратура, СК? Или сами же и отдали?
Молодец Михаил! Единственный из города кто думает о инфраструктуре города, о будущем детей! И реально дворец реанимирует, а не построит на этом месте (как многие бизнесмены мечтали) элитный жилой комплекс! Спорту в Барнауле быть только благодаря таким людям, как бы злопыхатели не тявкали из-под полы!
Забудьте уже этот q7 и 2009 год. Скоро 10 лет, ушли все сроки давности. Осталась только ответственность перед богом и закон кармы. Это пострашнее. В прошлом году это стало ясно как никогда
Что так сразу какашками то кидаться??Лучше когда дворец стоит закрытый и разваливается в центре города??Ну да,имидж человека неоднозначный,но разве это мешает ему делает благое дело для города,не забывая и о своей выгоде..Много желающих было его купить???Не смешивайте мух с котлетами..За свои поступки все мы ответим,все.
P.S. Не знакома с ним лично.Никаких обязательств перед ним не имею..
А квакают только убогие тела. Сами не лучше, а то и хуже. Только у одних есть смелость не слушать гавкающих и идти своей дорогой на пользу людям, а другие свои делишки сотворили и как черепахи спрятались
У одних есть смелость давить людей насмерть, давать взятки, совершать преступления, включать тупую пьяную рожу-это не я и сувать в рот правохранителям взятки, давать откаты и выкупать имущество за дешево,
а у других такой смелости нету, поэтому живут честно и по совести.
Жалкие двуногие те, кто готов закрыть глаза на преступление человека, если он корчит из себя добродетеля. Да кому нужен этот дворец. Пусть там будет не дворец, а в хоккей играют на улице. Это не важно. Важно что тебя могут убить, а никто даже не ответит. Мерзко это все как то. И люди, которым здание важнее жизни людей, **** ЖАЛКИЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ. Идите целуйте его в ********.
Интересно ,а две безвинные души которых он лишил жизни ,иму по ночам снятся.
В
я считаю что бога нет,потому что если бы он был,то эту тварь он бы прибрал бы в первую очередь,