Утроить штраф предложили в России за медленную езду по магистралям

Министерство транспорта предложило втрое повысить штраф за полную остановку на автомагистралях и езду по ним со скоростью меньше 40 километров в час, пишет "Парламентская газета".

Такое предложение объяснили стремлением снизить число аварий на дорогах. Предложенные Минтрансом поправки опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Штраф за движение по автомагистрали со скоростью менее 40 км/ч, а также за остановку на автомагистрали вне специальных площадок для стоянок предложено увеличить с 1 до 3 тыс. рублей", – отмечает издание.

Это же правило будет распространяться на "дорогу для автомобилей". В ведомстве считают, что такая мера поможет улучшить показатели национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".