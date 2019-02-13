Медведев пообещал экономике России мощную "гравитацию"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в авторской колонке для РИА "Новости", что через шесть лет экономику страны ожидает мощная "гравитация", которая будет притягивать выдающихся ученых и новые идеи со всего мира.

"От развитой экономики выигрывает каждый житель страны. И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной "гравитацией", – отметил Медведев.

По его мнению, это "сможет притягивать лучшие умы и идеи – как внутри страны, так и из-за рубежа".

Медведев подчеркнул, что у российской экономики уже выработался иммунитет к внешним воздействиям, и цель правительства страны – ускорение экономического роста и дальнейшее развитие социальной сферы.

Премьер выразил уверенность, что в этом заключается ключ к национальному успеху.