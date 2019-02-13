Фото: wallpapercave.com

Мэрия Барнаула рассматривает возможность строительства на улице Георгия Исакова первой в городе велосипедной дорожки. Ее планируют построить в рамках федерального проекта "Формирование комфортной среды" и сейчас проект разрабатывают местные архитекторы, сообщил Amic.ru начальник комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев.

В результате онлайн-голосования на сайте мэрии по выбору общественных пространств, которые отремонтируют в рамках проекта, выиграли три. Они получат чуть более 100 миллионов рублей. Это два участка аллеи по ул. Георгия Исакова – от ул. Матросова до ул. 2-й Северо-Западной на территории Железнодорожного района и от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Малахова на территории Ленинского района, а также сквер по ул. Панфиловцев, 22 в Индустриальном районе.

На аллее по ул. Георгия Исакова кроме замены асфальтового покрытия, размещения цветников и малых архитектурных форм планируется обустройство велосипедной дорожки.

В 2018 году глава Барнаула во время посещения улицы Молодежной, которая была преображена в рамках все той же федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", обратился к местным архитекторам и своим помощникам поразмышлять, где в городе можно построить специальную дорожку для велосипедистов. По его словам, во многих городах Сибири уже построены специальные велодорожки, и пора проработать этот проект в столице Алтайского края.

По словам барнаульского градоначальника, у представителей бизнеса есть желание помочь в этой инициативе. В частности, у владельца компании "Мария-Ра" Александра Ракшина. Сергей Дугин предлагает в качестве одного из вариантов расположить велотрассу в нагорной части Барнаула, а именно рядом с "Трассой здоровья". Там можно, не вырубая деревьев, заасфальтировать специальную дорогу, по которой могли бы кататься велосипедисты.

В 2015 году с идеей создания велодорожки на центральной аллее Ленинского проспекта выступал известный архитектор Александр Деринг. Тогда он предлагал выделить для движения на велосипеде отдельную дорожку посередине аллеи, а для пешеходов – справа и слева от велодорожки. Впрочем, сами велосипедисты раскритиковали эту инициативу. В частности, потому что ПДД запрещают движение по проезжей части при наличии велодорожки (п. 24.2 ПДД РФ). То есть велосипедистам формально жизнь будет усложнена, а цель велодорожки – упростить передвижение на велосипеде и обезопасить велосипедиста. Кроме того, существуют сложности с перекрестками. Если на них нарисовать отдельно велодорожку, то водители будут вынуждены при повороте с Ленинского проспекта на пересекающие улицы останавливаться на велосипедной дорожке, что строго запрещено в соответствии с ПДД.