11 февраля квартиры еще в одном доме в комфортабельном квартале "Дружный-2" поступили в продажу.

17-этажный дом по адресу: ул. 65 лет Победы, 9, с улучшенными планировками будет выполнен из утепленных панелей, а для первых четырех этажей предусмотрен теплый навесной вентилируемый фасад. В каждом подъезде, согласно проекту, по два грузовых лифта, контейнеры для раздельного сбора мусора.

Просторные чистые дворы с парковочными местами, яркими детскими площадками и газонами традиционно украсят территорию вокруг дома. В многоэтажке предлагаются 1-, 2-, 3-комнатные квартиры площадью до 60 кв.м.

Дом уже в стадии строительства. Это пятый жилой объект в квартале "Дружный-2" от компании "Жилищная инициатива".

Район пользуется популярностью среди барнаульцев, прежде всего благодаря сданному рядом микрорайону "Дружный", в котором построены детский сад и школа, имеется масса детских и спортивных площадок.

В домах микрорайона "Дружный-2", выставленных на продажу чуть ранее, почти не осталось свободных квартир, поэтому дом на ул. 65 лет Победы, 9 – это последний шанс приобрести квартиру в престижном жилом квартале от одного из ведущих застройщиков Барнаула.

Застройщик ООО "Строительная инициатива"

Офисы продаж:

ул. Крупской, 86, телефон: (3852) 505-313

ул. Власихинская, 99, телефон: (3852) 505-414

ул. С. Семенова, 11 (офис продаж в "Дружном"), телефон: (3852) 505-212

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