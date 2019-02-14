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Выхода пока нет: насколько в России и на Алтае остра проблема замены лифтов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В стране нужно обновить 110 тысяч лифтов, в Алтайском крае – 1,2 тысячи
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В России снова подняли тему замены устаревших лифтов. Остался ровно год на то, чтобы обновить более 110 тысяч подъемников. Но денег на это пока нет. Недавно эксперты предложили два варианта: включить в коммунальную квитанцию россиян новую строчку оплаты, либо разработать госпрограмму на уровне страны. Эксперты рассказали Amic.ru, как этот вопрос решается в Алтайском крае.

К февралю 2020 года все лифты должны быть приведены в соответствие техрегламенту Таможенного союза. Эксперты говорят, что срок придется отложить – просто не успеют.

По данным Минпромторга, в многоэтажках России работает 433 тысячи лифтовых подъемных механизмов. Из них около 110 тысяч уже выработали срок службы – 25 лет. В 2015 году было отремонтировано 9,5 тысячи лифтов, в 2016 году – 12,2 тысячи, в 2017 году – 13 тысяч, в 2018 – около 15 тысяч. Но это не темпы: каждый год категория устаревших лифтов прирастает на 10 тысяч.

По словам директора АСРО "Союз ЖКО Алтайского края", эксперта регионального отделения Общероссийского народного фронта Виктора Патудина, всего в Алтайском крае около 4,5 тысячи лифтов. По оценкам экспертов около 1,6 тысячи из них подлежат ремонту и замене. У него нет четкого ответа, как их можно масштабно заменить. 

На Алтае в последние несколько лет ремонт и замена лифтов ведется за счет Фонда капитального ремонта, который с конца 2014 года собирает средства с жильцов многоквартирных домов на капремонт. Там порталу Amic.ru рассказали, что с 2015 по 2018 годы в крае за счет средств фонда было отремонтировано или заменено 375 лифтов в 106 многоквартирных домах. В 2019 будет заменено 99 лифтов в 40 домах. То есть к концу года подъемников, нуждающихся в серьезном обновлении, все равно будет более 1,1 тысячи. Полная замена обойдется краю в сумму более 2,5 млрд рублей. Для замены всех устаревших лифтов в России потребуется около 150-200 млрд рублей.

Но где взять деньги? По этому поводу есть несколько предложений. Самое реальное – включить программу по лифтовому обновлению в нацпроект "Жилье и городская среда". С таким предложением на днях выступил Национальный лифтовой союз, правительство инициативу поддержало. Ранее эксперты предлагали решить вопрос за счет населения – внести в квитанции строчку "Техническое обслуживание лифтов". Однако такой вариант пока не рассматривается всерьез. Еще один вариант – больше средств выделять из региональных фондов капитального ремонта.

По мнению депутата парламента Алтайского края (фракция "Справедливая Россия"), коммунального эксперта Людмилы Сусловой, ремонт лифтов не потянуть ни Фонду капремонта, ни уж тем более собственникам. Замена одного лифта обойдется не менее, чем в 2 млн рублей.

"Нужна федеральная программа, иначе этого не сделать", – уверена она.

Проблема осложняется еще и тем, что техрегламент запрещает поддерживающий ремонт, а именно за счет него в регионе было "реанимировано" немало лифтов.

По словам Людмилы Сусловой, такой ремонт помогает продлить срок жизни лифта на три года. В Ленинском районе Барнаула, говорит депутат, много домов, где срок службы продляли по несколько раз.

Руководитель ООО "Лифтмонтажсервис" Александр Бурденко рассказал Amic.ru, что многие лифты в крае отработали уже по 35-37 лет, а все потому, что продление срока службы за счет такого ремонта до сих пор было не ограничено. Но многое зависит не только от официального срока службы в 25 лет.

"Имеет значение и как эксплуатируется лифт, и в каких условиях он работает. Например, очень вредит его состоянию, когда "прыгает" напряжение в сети, когда из подвала валит пар или дверь в подъезд постоянно открыта", – сказал собеседник.

Кстати, недавно в России был ужесточен контроль за работой лифтов – компании, занимающиеся монтажом, демонтажем и эксплуатацией лифтов, обязаны уведомлять о своей деятельности Ростехнадзор.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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