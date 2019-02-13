В Госдуме отклонили предложение создать институт "наказов избирателей" федеральным депутатам, пишет "Парламентская газета".

Законопроект "О наказах избирателей в Российской Федерации" внес первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат Сергей Катасонов. В инициативе указывалось, что избиратели могут формировать свои наказы по итогам собраний или сходов граждан, передавать их кандидатам в депутаты Госдумы и уже избранным депутатам, а в Госдуме должны рассматривать целесообразность их исполнения и формировать перечень наказов.

На исполнение наказов предполагалось выделять средства из федерального бюджета, а депутаты и депутатские объединения обязаны были бы отчитываться в их использовании.

Ожидалось, что это должно было способствовать росту активности гражданской инициативы, гласности и открытости в деятельности народных представителей и лучшей реализации воли населения.

Комитет Госдумы по контролю и Регламенту Дмитрий Ламейкин предложил не поддерживать законопроект, в том числе потому, что депутат должен представлять интересы жителей регионов и принимать системные законотворческие решения для всей страны.

А на уровне субъектов работают механизмы решения проблем жителей с помощью государственных программ, добавил он.