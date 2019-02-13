Серьезное ДТП произошло 13 февраля на пересечении улиц А.Петрова – Островского. Здесь на скользкой дороге перевернулся автомобиль и столкнулся еще с одним. В пресс-службе ГИБДД сообщили подробности происшествия.

"По предварительным данным установлено, что водитель-мужчина 1974 года рождения, управляя автомобилем "Мицубиси Кольт", в пути следования допустил наезд на препятствие (бордюр), после чего транспортное средство опрокинулось и допустило столкновение с автомобилем "Тойота Марк 2", под управлением водителя-мужчины 1983 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал", – говорится в сообщении ГИБДД. Также отмечается, что на месте аварии работает экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД города, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, очевидцы отмечали, что на данном участке дороги очень скользко. Несколько дней назад здесь был порыв, вода вышла на поверхность дороги. "После аварии и потопа никто ничего не чистил", – утверждают очевидцы.

Между тем, как сообщили в ГИБДД, ведомством 8 февраля в адрес комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула выдано предписание на проведение работ по устранению последствий коммунальной аварии. Отмечается, что работники "Автодорстроя" провели механическую уборку, дорожное полотно обработано твердыми противогололедными материалами.