В Алтайском крае 17-летний житель Бийска обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, сообщает региональный СК.

"По данным следствия, несовершеннолетний, имея финансовые трудности, решил заняться сбытом наркотических средств. В ноябре 2018 года посредством одного из мессенджеров он вступил в преступный сговор с неустановленным лицом на совершение противоправных действий", – говорится в сообщении ведомства.

В один из дней подросток забрал мелкооптовую партию наркотического средства синтетического происхождения, а затем сделал несколько мелких "закладок" с наркотиком. При раскладке он был пойман с поличным и задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре были изъяты 17 свертков с наркотическим средством общей массой не менее 7,4 грамма, что является крупным размером.

Сам обвиняемый никогда не употреблял наркотики. В ходе следствия он полностью признал вину в содеянном и раскаялся, объяснив все желанием заработать "легкие" деньги.

Уголовное дело направлено в суд.