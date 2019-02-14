Фото: пресс-служба АКЗС

Чиновники и депутаты во главе с председателем Заксобрания Алтайского края Александром Романенко проверили ход ремонта бассейна "Дельфин" в Славгороде, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

В среду, 13 февраля, объект посетили вместе со спикером АКЗС краевой депутат Иван Дирск, председатель городского Собрания депутатов Виктор Гутяр, депутат и глава местных единороссов Ольга Токмакова, а также глава города Сергей Горбунов.

Бассейн "Дельфин" ремонтируется по краевой адресной инвестиционной программе. И попал он туда решением губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Об этом его попросила Ольга Токмакова в июне 2018 года на форуме "Энергия развития" в Благовещенке.

Капитальный ремонт здания, построенного еще в 1970 году, планируют завершить в декабре. За последние 20 лет это первый капремонт.

"Капремонт предусматривает замену 50% плит перекрытия, полностью заменим конструкцию кровли, установим новое оборудование водоочистки и вентиляции. Кроме этого, ремонт будет произведен и в бытовых помещениях здания", – сообщил председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Славгорода Вячеслав Бондаренко.

По его словам, после ремонта в бассейне будет работать новый тренажерный зал.

Напомним, что в декабре 2016 года объект был признан аварийным и не эксплуатировался. До реконструкции в "Дельфине" занималось около 300 детей, которые сейчас ездят на тренировки в город Яровое. По словам Вячеслава Бондаренко, после ремонта в бассейне также смогут заниматься и дети, и взрослые.

"Для города бассейн является социально значимым объектом. И завершения ремонта в Славгороде ждут с нетерпением. Для нас очень важно, чтобы все было сделано в срок, и после реконструкции "Дельфин", уже в новом формате, продолжал работать на благо славгородцев", – подчеркнул Александр Романенко.