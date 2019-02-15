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Дети под крылом энергетиков: добрая история, с которой стоит взять пример

, ИА "Амител"
Каменский филиал "Алтайкрайэнерго" взял шефство над воспитанниками детского дома

В начале декабря 2018 года директору филиала "Каменские МЭС" АО "СК Алтайкрайэнерго" Михаилу Кандаурову поступило обращение от Каменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Воспитатель центра Игорь Чернышов предложил представителям компании стать шефами одной из семей детского дома.

Шефство – это возможность подарить ребенку немного своего времени, добра, внимания, принять участие в его развитии и, возможно, даже в судьбе. Михаил Кандауров совместно с Советом молодых специалистов и профсоюзом филиала приняли положительное решение, и уже через несколько дней познакомились со своими подшефными. У воспитанников и сотрудников МЭС после знакомства сложились теплые отношения. Дарить детям радость в виде подарков и сладостей шефы стали уже к Новому году, а самые младшие были приглашены на новогоднее представление в филиал.

Представители "Алтайкрайэнерго" и ребята из детского дома постоянно общаются, проводят тематические праздники. Случаются и особенно трогательные встречи. Так, в день рождения Михаила Кандаурова дети и воспитатели подшефной семьи пришли с поздравлениями, в подарок они принесли торт, картину и оберег, сделанные своими руками. Михаил Александрович от Совета молодых специалистов преподнес им неожиданный ответный подарок – компьютер. Дети были счастливы, ведь до этого у них его никогда не было.

"Сотрудничество с детским домом – это новый уровень социальной ответственности нашей компании. Решение стать шефами для одной из семей детского центра не стало чем-то спонтанным: мы уверенно стоим на ногах, и оказание помощи нуждающимся – это вполне логично, – прокомментировал директор "Каменских МЭС" АО "СК Алтайкрайэнерго" Михаил Кандауров. – Мы отзываемся на их просьбы и организуем посильную помощь в материальном и духовном плане, помогаем нашим подопечным адаптироваться во внешних условиях, повышаем престиж профессии. Безусловно, это лучшая инвестиция в долгосрочное развитие нашего города, региона и страны. Что касается лично меня, то я убежден, что, протягивая руку помощи, мы сами становимся лучше".

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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