В авиакомпании Utair, комментируя разгорающийся скандал с детьми-инвалидами, заявили, что не были предупреждены о наличии на одном из рейсов маломобильных детей, пишет РБК.

Ранее сообщалось о том, что летевшей из Кургана в Хабаровск с двумя детьми-инвалидами женщине пришлось приобрести 13 билетов на самолет, из которых 11 – для детей. Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку по факту нарушения прав матери и ее детей с ограниченными возможностями.

В компании отметили, что российский фонд и другие социальные службы не связались заранее, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей.

"Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки. Носилки весят 140 кг и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне", – сказали в Utair.

"Кроме того, перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки", – добавили в авиакомпании.

Об инциденте ранее сообщил телеканал "Россия-1". Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двумя сыновьями из Кургана, где им делали операцию в центре им. Илизарова.

По словам матери, ей в авиакомпании заявили, что одного мальчика придется перевозить лежа на носилках – он займет 9 мест, а второй ребенок с гипсом на ноге займет два места. Женщина рассказала, что деньги на обратную дорогу ей пришлось занимать у родственников.