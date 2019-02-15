Единая система маркировки товаров появится в России в 2019 году. С 1 марта контрольные (идентификационные) знаки будут присваивать табачной продукции, с 1 июля – обуви. В декабре эта процедура станет обязательной для широкой группы товаров, включая духи и верхнюю одежду, а в перспективе обязательную маркировку распространят и на пищевые продукты. По мнению властей, эта мера сделает процесс производства и реализации продукции более прозрачным. Рынок избавится от контрафакта, от чего выиграют, в первую очередь, потребители. Предприниматели же пока опасаются этого нововведения.

Amic.ru узнал у экспертов, как изменится жизнь бизнеса с появлением этой технологии.

Война с контрафактом

В ближайшее время производители будут наносить на товары специальные контрольные идентификационные знаки (КиЗ), в которых будут зашифрованы наименование продукта, страна производства, данные о производителе и о продавце. Покупатели, используя сканер QR-кодов или специальное приложение "Проверка товаров", смогут самостоятельно проверить легальность продукции. Эта услуга будет бесплатна и доступна для всех мобильных устройств на базе iOS и Android.

Передача сведений о товаре в систему мониторинга будет происходить на каждом этапе движения товара от производителя к конечному покупателю. Немаркированные товары, подлежащие обязательной маркировке, будут изыматься из оборота контролирующими органами и уничтожаться как контрафакт. Таким образом, покупателя больше не удастся обмануть, продавая ему дешевую подделку вместо брендовой вещи.

Массовое внедрение системы начнется совсем скоро. Уже в марте 2019 года она станет обязательной для табачных изделий, в июле 2019 года – для обуви. В декабре – для женских трикотажных блузок и блузонов; духов и туалетной воды; новых шин и покрышек; для пальто, накидок, плащей, курток, ветровок; для фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек; для постельного, столового, туалетного и кухонного белья и для предметов одежды из натуральной или композиционной кожи.

В 2020-2025 годах обязательную маркировку распространят на ювелирную, пищевую, легкую, авиационную, автомобильную, топливную, химическую и электронную продукцию, а также на строительные материалы, детские товары и продукцию машиностроения.

Шубы стали лучше

В формате эксперимента система маркировки существует в России с 2016 года. Первыми его участниками стали производители и продавцы меховых изделий. По мнению директора Департамента экономического развития Алтайской Торгово-промышленной палаты Юлии Пономаревой, эксперимент уже можно назвать удачным.

"Предприниматели очень сопротивлялись, когда вводили маркировку меховых изделий. Но, на мой взгляд, это была правильная идея, которая уже дала определенные результаты: объем контрафактных меховых изделий у нас значительно уменьшился. Приведу такой пример: если раньше в сезон мы проводили экспертизу качества 2-3 шуб в день, то сейчас проверяем по 2-3 шубы в неделю. Качество изделий, которые сейчас появляются на рынке, значительно превышает качество тех, что были 3-5 лет назад. Меняются товарные позиции: стало больше шуб новосибирского и пятигорского производства. Нет "растаможки", соответственно, цена вполне приемлемая. Государство добилось, чего хотело: мы продвигаем российского производителя, ограничиваем рынок контрафакта, получаем налоговые отчисления и т. д.", – рассказала Юлия Пономарева.

Проблемные вопросы

Несмотря на то, что эксперимент с шубами оказался удачным, проблемные вопросы по маркировке изделий все же остались. В первую очередь, что делать с товаром, который остался на складах предпринимателей с прошлого сезона, и, соответственно, не был промаркирован. Пожалуй, наиболее остро этот вопрос встает для продавцов обуви, которым придется как-то решить вопрос, прежде чем выставить на полки не распроданные прошлым летом босоножки.

Как пояснил начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, все имеющиеся нереализованные остатки товаров нужно будет промаркировать. Вероятно, многим предпринимателям для этого придется прибегнуть к помощи экспертов-товароведов, считает Юлия Пономарева. Но нормативного документа федерального уровня, регламентирующего порядок и требования к маркировке остатков товаров, пока нет, его планируют принять в апреле-мае 2019 года.

Евстигнеев также пояснил Amic.ru, что для входа в систему предприниматели должны будут приобрести дополнительное оборудование для нанесения и считывания маркировки, установить программное обеспечение, внедрить электронную систему движения товаросопроводительных документов. Однако во сколько обойдется покупка этого оборудования, в управлении не сообщили. Также участникам системы придется платить за контрольные идентификационные знаки. Стоимость знака маркировки одной единицы товара (без учета стоимости его нанесения) составит 50 копеек.

Еще одна очень большая проблема – в условиях засилья импортных товаров до сих пор не ясно, кто будет чипировать продукцию зарубежного производства.

"Я знаю, что первыми на систему маркировки переходят производители, потом оптовики, потом розница, и только потом импорт. Точной и ясной картины того, как именно это будет, пока нет", – сообщила Юлия Пономарева.

Головная боль

Похоже, что предприниматели Алтайского края находятся, скажем так, в легком недоумении от предстоящей перспективы. По крайней мере несколько руководителей известных предприятий региона прекращали разговор с корреспондентом ИА "Амител" только заслышав тему беседы.

На условиях анонимности владелица барнаульского мехового салона Евгения С. (имя изменено – прим. редакции) рассказала корреспонденту Amic.ru о том, каких трудностей опасаются предприниматели. По ее словам, эта мера в конечном итоге "выдавит" с рынка представителей мелкого бизнеса.

"Когда мы вводили маркировку, нам вообще никто ничего не объяснял. Мы самостоятельно искали информацию в общении с такими же горемыками, делились ей друг с другом. Государство нам не давало пояснений, инструкций, правил, только говорило нам о конфискации и уголовных делах. Мы даже проводили круглый стол с представителями контролирующих органов, но смогли узнать лишь о том, что грозит за продажу немаркированных товаров. Я считаю, что нас, мелких предпринимателей, просто выдавливают с рынка. На смену придут крупные ритейлеры, но у них будут другие цены", – рассказала она.

По словам собеседницы, введение маркировки добавило головной боли, а не финансовых расходов. Маркировочный знак стоит копейки, но если он сломается, его приходится повторно заказывать у производителя, а это непростая процедура. "Мы сейчас занимаемся не продажами, а организационными вопросами, следим, чтобы КиЗы правильно висели, не ломались", – сказала Евгения С.

Такого же мнения придерживается и директор Департамента экономического развития Алтайской Торгово-промышленной палаты Юлия Пономарева, которая отметила, что новые участники системы маркировки могут столкнуться с серьезными финансовыми и организационными затруднениями. Особенно тяжело будет сельским предпринимателям: "Как будут вводить маркировку в маленьких населенных пунктах – для меня большой вопрос. Кассовый аппарат сейчас стоит 20-25 тысяч рублей, плюс его нужно поставить на учет и платить за обслуживание. Для бизнесмена, который в селе зарабатывает около 20 тысяч, это большие деньги", – сказала эксперт.

Информация есть

Власти утверждают, что предприниматели легко могут найти всю информацию о единой системе маркировки товаров. В частности, федеральным оператором маркировки товаров в России стал Центр развития перспективных технологий (ООО "Оператор-ЦРПТ"). На основе государственно-частного партнерства центр создает Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров – Честный ЗНАК, на сайте проекта размещена подробная информация о текущих и планируемых пилотных проектах и о том, как стать их участником.

Подборка справочной информации, посвященной маркировке товара, размещена и на сайте Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Кроме того, 18 декабря 2018 года в Алтайском крае прошел семинар, на котором с предпринимателями обсудили предстоящую маркировку обуви. Узнать о проведении других образовательных вебинаров и семинаров по этой теме предпринимателям предлагают через органы местного самоуправления.

Что будет, если продавать без маркировки

За продажу, перевозку или производство продукции без маркировки предпринимателям грозит штраф на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб., компаниям – от 50 тыс. до 300 тыс. руб. Немаркированную продукцию конфискуют (ст. 15.12 КоАП). Если стоимость товаров без маркировки превысит 1,5 млн руб., то руководителю или ИП грозит уголовная ответственность.

За производство, хранение, перевозку или продажу непромаркированных товаров грозит штраф на сумму до 300 тыс. руб. или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тыс. руб. (ч. 1 ст. 171.1 УК).