КПРФ предложила штрафовать чиновников за неуважение к россиянам

Депутат Сергей Казанков заявил, что КПРФ внесет в четверг в Госдуму проект, предлагающий установить штрафы или дисквалификацию чиновников и депутатов за неуважительные высказывания в адрес граждан, сообщает РИА "Новости".

Согласно тексту законопроекта, под оскорблением подразумевается публичное выражение должностным лицом явного неуважения к гражданам РФ или публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Законопроект предусматривает административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

"Предлагаю штраф от 10 до 30 тысяч рублей, либо если будет повторяться, или высказывание было действительно грубым, то на три года дисквалифицировать его", – сказал Казанков.

В действующем законодательстве существует пробел, который не позволяет должным образом привлекать к ответственности чиновников и депутатов за неуважительные высказывания в адрес россиян.

Как подчеркнул Казанков, это является той проблемой, которую уже осознает и руководство страны.

"Народ уже созрел, просит этот закон в душе, от того, что руководство страны тоже осознает эту проблему. Механизм мы предлагаем. Я думаю, что законопроект должен быть принят, потому что нужно свои права отстаивать", – сказал депутат.

Стоит отметить, что инициатива не распространяется на граждан, в том числе представителей СМИ, которые опубликовали оскорбительные высказывания.