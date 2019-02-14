Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда на собаку, произошедшего на улице 80-й Гвардейской Дивизии.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился 11 февраля около 16:30.
"В районе дома № 11 произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на животное (собаку), неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – отмечают в Госавтоинспекции.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данным происшествиям, просьба сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-548, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
Полиции больше заняться нечем?
там видимо собака Элитная
Наверное хозяева собаки, нарушившие правила выгула, хотят оплатить ремонт автомобиля?
Господа гайцы, а вы не запыхаетесь если каждый водитель, сбивший кошку, собак, голубя, будет оформлять ДТП и требовать разыскать хозяев с целью взыскать с них стоимость разбитой фары или помятого бампера?
седня чуть одного блохоноса не переехал. тупая хозяйка без поводка бестолковое животное отпустила. а оно и радо носиться везде
14:02, не запыхаются, они их искать просто не будут, так как проблемы афроевропейцев - шерифа не волнуют!
А хозяин/хозяйка собаки сами ничего не видели? Полицаи, не бесите людей! Жульё в шоколаде, а они наезды на собак расследуют.
Животное конечно жалко. Но уж слишком всё серьезно!
По любому вконтактыши из Б22 гайцов взбаламутили.