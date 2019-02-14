Министр здравоохранения Вероника Скворцова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи прокомментировала предложение президента Российской академии наук Александра Сергеева включать в диспансеризацию тест на коэффициент интеллекта (IQ), пишет РБК.

"Это было в шутку", – сказала Скворцова.

Накануне Сергеев сказал, что в ходе диспансеризации врачам стоит проверять работу головного мозга при помощи томограмм.

"Давайте посмотрим, как у нас еще меняется IQ", – предложил Сергеев.

Он объяснил эту инициативу тем, что занятия интеллектуальной деятельностью влияют на здоровье и продолжительность жизни. Он подчеркнул, что средний возраст российских академиков, "ведущих интеллектуальный образ жизни", превышает 70 лет. При этом, по его словам, они ​страдают нейродегенеративными заболеваниями реже, чем средний пожилой житель России.