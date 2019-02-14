Министр здравоохранения Вероника Скворцова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи прокомментировала предложение президента Российской академии наук Александра Сергеева включать в диспансеризацию тест на коэффициент интеллекта (IQ), пишет РБК.
"Это было в шутку", – сказала Скворцова.
Накануне Сергеев сказал, что в ходе диспансеризации врачам стоит проверять работу головного мозга при помощи томограмм.
"Давайте посмотрим, как у нас еще меняется IQ", – предложил Сергеев.
Он объяснил эту инициативу тем, что занятия интеллектуальной деятельностью влияют на здоровье и продолжительность жизни. Он подчеркнул, что средний возраст российских академиков, "ведущих интеллектуальный образ жизни", превышает 70 лет. При этом, по его словам, они страдают нейродегенеративными заболеваниями реже, чем средний пожилой житель России.
Комментарии
В тридцатых годах прошлого века так начали шутить руководители одной страны совместно с "прогрессивными" академиками и докторами. В итоге "дошутились" до создания теории о неполноценных людях а затем и целых неполноценных нациях. И даже решили эту теорию воплотить в жизнь путём уничтожения "неполноценных" и селекции
чистопородныхполноценных "истинных арийцев". Хорошо, что у наших дедов было иное мнение.
Кстати, а сейчас существует иное мнение или только то, что скажут сверху?