Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи заявил, что инфляция в РФ с начала 2019 года ускорилась до 5%, передает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что уже через год инфляция должна вернуться к целевому уровню.

"Как мы и ожидали, инфляция в начале года выросла до 5% (за январь 2019 года в годовом выражении, по данным Росстата). Но мы рассчитываем, что уже через год она вернется к целевому уровню", – сказал он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах форума заявил, что ведомство уточнит прогноз по инфляции в России в 2019 году.

"Мы сейчас будем все показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться", – отметил Орешкин.

Отмечается, что по итогам года, при условии, что рубль будет стабилен, инфляция опустится ниже 5%.