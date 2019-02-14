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Алтайский край и "Газпромбанк" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Российского инвестиционного форума – 2019, который проходит в Сочи.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, документ подписали вице-премьер региона, министр экономического развития края Павел Дитятев и заместитель председателя правления "Газпромбанка" Алексей Белоус.

"Предметом соглашения является взаимодействие сторон при решении приоритетных задач социально-экономического развития Алтайского края, укрепления его экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционных проектов и программ в рамках государственно-частного партнерства, обеспечения населения и организаций широким спектром высококачественных банковских услуг", – информируют региональные власти.