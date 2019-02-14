Футболист "Краснодара" Павел Мамаев поделился впечатлениями от матча в СИЗО "Бутырка", сообщает RT.

"Это было незабываемо. После четырех месяцев это невероятно. Мы совсем не замерзли, хоть и все мокрые. Спасибо вам большое за поддержку и за организацию этого матча", – заявил Мамаев.

Игра завершилась со счетом 8:7, арестованный футболист забил семь голов: три в первом тайме и четыре – во втором.

В начале октября произошел скандал с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus). Были возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях.

В декабре Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест Кокорина и Мамаева.

6 февраля Тверской районный суд Москвы вновь продлил арест спортсменам на два месяца – до 8 апреля.