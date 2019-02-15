Зонд для изучения "темных веков" Вселенной запустят в 2023 году

Ученые и инженеры НАСА приступили к созданию зонда SPHEREx, главной задачей которого станет изучение так называемых "темных веков" Вселенной – первой эпохи ее жизни после Большого Взрыва, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт космического агентства.

Запуск аппарата намечен на 2023 год. "Эта миссия станет настоящим рогом изобилия для астрофизиков. Она составит первую карту следов первых мгновений жизни Вселенной и приблизит нас к ответу на одну из главных тайн современной науки – что заставляло мироздание расширяться с невозможно высокой скоростью в первую наносекунду после Большого Взрыва", — заявил Томас Цурбухен, заместитель руководителя научного подразделения НАСА.

После Большого Взрыва и первичного расширения Вселенной, когда в ней царили высокие энергии и свет, ее материя быстро охладилась, и в ней наступила полная темнота. Когда зажглись первые звезды, эта тьма рассеялась далеко не сразу.

Ученые называют эти "темные века" эпохой реионизации по той причине, что в это время Вселенная постепенно становилась "прозрачной" и доступной для наблюдений в результате ионизации облаков водорода в первых галактиках и в пустотах между ними.

Наблюдения телескопов "Планк" и WMAP подтверждают существование этого периода, однако его длительность и сам механизм "просветления" Вселенной пока остаются предметом споров среди космологов.

К примеру, часть ученых полагает, что главным двигателем этого процесса могли быть первые сверхмассивные черные дыры, вырабатывавшие гигантские количества ультрафиолета и рентгена. Другие специалисты с ними не согласны, и приписывают эту роль первым звездам, имевшим необычно высокую яркость, большие размеры и очень короткие сроки жизни.

Решить эту загадку сможет зонд SPHEREx, о планах по созданию которого сегодня ночью заявил Джим Брайденстайн, текущий глава НАСА. На его постройку агентство планирует выделить относительно небольшую сумму средств, около 242 миллионов долларов.

Эта миссия была выбрана в качестве победителя очередного конкурса на создание малых исследовательских астрофизических космических аппаратов Astrophysics Explorers, в рамках которого уже были созданы телескопы NuSTAR, NICER, TESS и прочие аппараты "среднего" ценового диапазона.

По текущим планам НАСА, SPHEREx будет наблюдать за свыше 300 миллионами галактик и 100 миллионами звезд в Млечном Пути, решая две разных задачи. В первом случае он будет искать следы "темных веков" Вселенной, а во втором – оценивать количество воды в новорожденных звездных системах.

Наиболее интересные галактики, "зародыши" планет и светил, открытые SPHEREx , станут приоритетными целями для более детального изучения для двух "больших" миссий НАСА, телескопов "Джеймс Уэбб" и WFIRST.

Как надеются ученые, эти замеры помогут нам понять, что именно сделало Вселенную прозрачной и как часто вода присутствует на потенциальных "двойниках" Земли, где может существовать внеземная жизнь.