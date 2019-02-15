Неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, похитил у пенсионерки из Горно-Алтайска около 15 тысяч рублей.

Как сообщили в республиканском МВД, звонивший пояснил, что неизвестные лица с банковского счета горожанки пытаются списать денежные средства.

"Чтобы сохранить сбережения "специалист" попросил женщину сообщить номер банковской карты и код безопасности. Получив необходимые данные, он прервал разговор и больше на связь не выходил. Спустя несколько минут горожанка получила SMS-сообщение о списании с ее банковского счета 14 905 рублей. Попытки заявительницы связаться с незнакомцем были безуспешны, его телефон находился вне зоны действия сети", — уточняют в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.