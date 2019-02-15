Фото: vrubcovske.ru
Свора собак напала на женщину в Рубцовске — инцидент случился накануне на улице Колыванской, сообщает портал "вРубцовске.ру".
Очевидица происшествия рассказывает, что она услышала истошный крик женщины, а когда оглянулась, увидела как несколько здоровых псов напали на горожанку.
"Я как-то машинально бросилась на помощь, начала кричать и кидать в псов, тем, что попадало под руку. Собаки отстали от нее и убежали во двор стоящего рядом дома...Когда собаки убежали, женщина, на которую они напали не могла разогнуться, выяснилось, что она шла с больницы и от испытанного шока, у нее случился приступ. Я помогла ей найти у нее в сумке таблетки и дала ей их. Потом мы с ней еще немного постояли, она позвонила своему мужу, сообщила о случившемся и он пришел за ней. Я предлагала вызвать ей скорую, но она отказалась", — добавила горожанка.
Затем на место происшествия выехали журналисты и убедились в том, что по указанному адресу бегают пять больших псов.
Также выяснилось, что собаки принадлежат одному из местных жителей.
Комментарии
Вчера разыскивали водителя сбившего собаку, сегодня может поищем хозяев этих выброшенных на улицу собак?
че их искать там каждая собака их знает
Скока раз встречал свору собак. Ну бежит себе и бежит, идёшь куда шел и идёшь.
Даже если мимо тебя в плотную со всех сторон бегут, встал постоял собакены пробежали и топаешь спокойно дальше. А вот если начать руками ногами махать можно и нарваться. Чёт когда гопники мимо проходят желающих в одиночку руками ногами помахать на них нет, а тут уууу какието мерзкие собаки посмели мимо идти, а ну ногой какую....
не зарекайся
Собаки очень хорошо чувствуют страх и агрессию. Женщина определенно испытывала эти чувства.
В Барнеаполе не редко бегают стайки по 5-7 псов....
свора бывает у легавых, когда их ведут на сворке(таком поводке на 4 собаки), связанных вместе.
свора — Индоевропейское - suer (связывать). Общеславянское - svora, sъvora. Старославянское - съвора. Слово «свора» было известно языку еще в древнерусскую эпоху в форме «съвора».