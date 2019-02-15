Фото: vrubcovske.ru

Свора собак напала на женщину в Рубцовске — инцидент случился накануне на улице Колыванской, сообщает портал "вРубцовске.ру".

Очевидица происшествия рассказывает, что она услышала истошный крик женщины, а когда оглянулась, увидела как несколько здоровых псов напали на горожанку.

"Я как-то машинально бросилась на помощь, начала кричать и кидать в псов, тем, что попадало под руку. Собаки отстали от нее и убежали во двор стоящего рядом дома...Когда собаки убежали, женщина, на которую они напали не могла разогнуться, выяснилось, что она шла с больницы и от испытанного шока, у нее случился приступ. Я помогла ей найти у нее в сумке таблетки и дала ей их. Потом мы с ней еще немного постояли, она позвонила своему мужу, сообщила о случившемся и он пришел за ней. Я предлагала вызвать ей скорую, но она отказалась", — добавила горожанка.

Затем на место происшествия выехали журналисты и убедились в том, что по указанному адресу бегают пять больших псов.

Также выяснилось, что собаки принадлежат одному из местных жителей.