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Самым стильным мужчиной России назвали хип-хоп исполнителя

, ИА "Амител"
Модный журнал посчитал, что интересней всех одевается Feduk
Рэпер Федор Инсаров возглавил топ-100 самых стильных мужчин России / Фото: из концертной афиши в Барнауле

Рэпер Федор Инсаров возглавил топ-100 самых стильных мужчин России / Фото: из концертной афиши в Барнауле

Рэпер Федор Инсаров, выступающий под псевдонимом Feduk, возглавил топ-100 самых стильных мужчин России, сообщает модный журнал GQ.

Эксперты оценили его мастерство сочетать смокинг казалось бы с совсем несовместимыми предметами гардероба.

В частности, ему удалось создать удачные образы в смокинге вместе с ветровками Stone Island, кроссовками и даже шортами.

Примечательно, что на церемонию награждения Инсаров надел смокинг. Причем тот же самый, что и полгода назад на другом награждении этого модного журнала.

"Именно за такую дерзость мы его и любим, – констатировали в издании. – Или это сентиментальность? Ведь не часто получаешь две награды GQ за полгода".

Также в сотню самых стильных включили журналиста Михаила Зыгаря, борца Андрея Купреева, телеведущего Андрея Малахова и бизнесмена Константина Ремчукова.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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